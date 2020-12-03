«Банк России получит возможность абсолютного и тотального контроля»

Ассоциация банков России (АБР) сообщила, что почти половина российских банков не видит значительных преимуществ для расчетов и платежей от введения цифрового рубля. Таких компаний набралось 47,1% от всех респондентов, передает ТАСС со ссылкой на исследование ассоциации. 64,7% высказались в пользу модели D, согласно которой ЦБ открывает и ведет кошельки банков и финансовых посредников, а они открывают и ведут кошельки клиентов и осуществляют по ним расчет.

В ЦБ РФ ранее заявили, что цифровой рубль войдет в обращение в дополнение к уже существующим формам — наличным и безналичным рублям.

В свою очередь, агентство РИА Новости приводит мнение главы компании Group-IB Ильи Сачкова, который считает цифровой рубль идеальным методом борьбы с коррупцией: «При предварительных обсуждениях темы, связанной с цифровым рублем, говорилось о том, что его эмиссия будет описана в алгоритме, который даст определенное преимущество крипторублю перед текущим, эмиссия которого для населения бесконтрольна и приводит к инфляции. Цифровой рубль при правильно описанном алгоритме позволяет контролировать и проверять, какое количество денег выпущено и в какой промежуток времени, где они все находятся. И, конечно же, это идеальный метод борьбы с коррупцией и идеальный формат, облегчающий бизнес-экономический анализ», — полагает Илья Сачков.

Многие банки скептически относятся к появлению цифрового рубля, так как остается открытым вопрос, кто будет компенсировать их затраты на подключение к новой системе и внедрение новой инфраструктуры, поясняет основатель TalkBank Михаил Попов. Очевидно, что пока в тех концепциях, которые описаны Центробанком, эти затраты будут достаточно серьезными. А эффект для банков неочевиден, так как непонятна комиссионная составляющая работы с таким цифровым рублём и то, какие доходы смогут дополнительно формировать банки, чтобы компенсировать расходы на поддержание новой инфраструктуры.

С другой стороны, отмечает банкир, эксперты также отмечают пользу цифровым рубля в борьбе с коррупцией, так как блокчейн-системы позволяют отслеживать транзакции. Но также верно, что это работает, если сами системы носят открытый характер. И все равно остаются риски, связанные с другими формами расчета.

То есть, появление цифровой рубля не отменяет наличных и безналичных расчетов, с помощью которых уже ведется коррупционная деятельность, и, к сожалению, достаточно успешно, говорит он.

Ключевым моментом, по словам банкира, остается то, чтобы эта система стала открытой для участников, и чтобы банки в ней могли активно интегрироваться и влиять на сервисы или формировать их на базе этого цифровой рубля. Чтобы не было замкнутой системы, которая просто целиком построена в ЦБ. Банки ничем не отличаются, с точки зрения функционала, от кошельков обычных граждан и не могут предоставлять дополнительные сервисы, которые формируются только через разработки на стороне ЦБ и подключение к специализированным API.

Модель работы, уверен Попов, должна быть более широкой, чтобы компании могли сразу же подключаться к единым API-форматам, дорабатывать сервисы и предлагать их гражданам, чтобы это было действительно удобно и бизнесу, и гражданам, и чтобы также выполнялись задачи Центробанка.

Концепция цифрового рубля предполагает его функционирование в качестве полноценной денежной единицы, указывает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Однако рассмотрение цифровых платежных операций отдельно от всей системы денежного обращения России не представляется достаточно корректным. Цифровой рубль, эмитируемый Банком России, уже по определению встраивается в единый денежный оборот и представляет собой дополнительную эмиссию денежных средств.

В этом смысле, считает эксперт, нововведение не может рассматриваться в качестве обособленной от обычного рубля денежной единицы, что в свою очередь предполагает наличие очень точного алгоритма взаимодействия между наличными, безналичными и цифровыми расчетами. Цифровой и существующий оборот денег буду представлять собой единую денежную массу с одной национальной валютой — российским рублем. Развитие денежной системы — естественный процесс, и цифровой рубль в будущем должен превратиться если не в единственную, то в доминирующую форму денежного обращения. Идея полной цифровизации расчетов разрабатывается всеми ведущими странами и носит характер глобальной тенденции.

Расширение сфер использование цифрового рубля, встроенного в общую схему денежного оборота, позволит усовершенствовать денежную систему, уверен Анатолий Гожий. Банк России получит возможность абсолютного и тотального контроля за движением денежных средств, что значительно снизит возможности осуществления незаконных операций в финансовой области (отмывание денег, коррупционные схемы, обналичка и привычные формы подделки денежных знаков). Резко снизятся возможности «теневого сектора».

Конечно, все это займет значительное время и потребует отдельной, достаточно сложной перестройки деятельности всех финансовых структур, отмечает эксперт. Для простых граждан, которые станут пользоваться электронным кошельком, не произойдет принципиальных изменений, в то время как уровень защищенности их средств повысится, добавляет аналитик. Вытеснение и замена привычной денежного оборота новой, основанной на современных технологиях, формой — это будущее финансовой системы.