Диетологи назвали три полезных фрукта для декабря

В зимний период диетологи советуют включать в свой рацион как можно больше сезонных овощей и фруктов, которые помогут поддержать иммунитет в холодное время года, передает портал «Медицинский вестник». Врачи подчеркивают, что зимой не так мало сезонных фруктов, как кажется на первый взгляд.

Специалисты в области правильного питания назвали 3 лучших фрукта декабря. На первом месте по пользе расположилась хурма, которая обладает вяжущим эффектом, а также приятным вкусом, что делает плоды более привлекательными. Хурма способна укреплять иммунитет и защищать организм от вредоносных микроорганизмов. Помимо этого плоды являются низкокалорийными.

На втором месте мандарины, богатые витамином С и витаминным составом. Фрукты обладают ярко выраженным антибактериальным эффектом, что весьма актуально в зимний период, когда активны вирусные и бактериальные инфекции.

На третьем месте находится помело, являющийся уникальным фруктом, действие которого сравнимо только с с лекарственными средствами. Так, данный фрукт приводит к нормализации показателей холестерина и сахара и является «защитником» сердечно-сосудистой системы.