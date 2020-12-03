«Искусственный интеллект в производстве: настало ли время для данной технологии?»

Приглашенные эксперты обсудят международный и российский опыт внедрения искусственного интеллекта в промышленности, оценят пилотные проекты в ключевых отраслях, затронут вопросы кадров, финансирования или зрелости технологий: чего не хватает предприятиям и поставщикам решений.
Сессия начнется в 12:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке.
Модерировать дискуссию будет Сергей Кузнецов, Руководитель маркетинговых проектов BCG в Москве.
Группа компаний «Формика», официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE в середине апреля. INNOPROM ONLINE – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра.
Рекордной по просмотрам стала онлайн сессия 27 мая: “Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики” с участием Юрия Борисова, Заместителя Председателя Правительства РФ и руководителей крупнейших российских компаний.