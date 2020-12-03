«Искусственный интеллект в производстве: настало ли время для данной технологии?»

Приглашенные эксперты обсудят международный и российский опыт внедрения искусственного интеллекта в промышленности, оценят пилотные проекты в ключевых отраслях, затронут вопросы кадров, финансирования или зрелости технологий: чего не хватает предприятиям и поставщикам решений.

Сессия начнется в 12:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке.

Спикеры мероприятия:

Борис Воскресенский, директор по развитию цифровых технологий «Северстали»;

Семен Щетинин, управляющий директор и партнер BCG в Москве;

Андрей Суворов, генеральный директор НПО «Адаптивные промышленные технологии»;

Денис Касимов, генеральный директор Factory5 (ГК Ctrl2Go);

Алексей Аникин, руководитель индустриального сектора IBM в странах Центральной и Восточной Европы;

Ярослав Кононов, начальник отдела стратегических инициатив в Центре разработки и монетизации данных «Газпром нефти»;

Николай Домуховский, Заместитель генерального директора по научно-технической работе УЦСБ;

Алексей Борисов, Директор по акселерации направления ТЭК и промышленность Фонда «Сколково»;

Иван Колбин, Руководитель технических экспертов по автоматизации и электроприводу Schneider Electric.

Модерировать дискуссию будет Сергей Кузнецов, Руководитель маркетинговых проектов BCG в Москве.

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