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«Искусственный интеллект в производстве: настало ли время для данной технологии?»

Москва, 03.12.2020
4 декабря на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ пройдет онлайн сессия, официальным партнером которой выступает Schneider Electric.
  • «Искусственный интеллект в производстве: настало ли время для данной технологии?»

предоставлено пресс-службой

Приглашенные эксперты обсудят международный и российский опыт внедрения искусственного интеллекта в промышленности, оценят пилотные проекты в ключевых отраслях, затронут вопросы кадров, финансирования или зрелости технологий: чего не хватает предприятиям и поставщикам решений.

Сессия начнется в 12:00 по московскому времени, просмотр доступен для всех желающих по ссылке.

Спикеры мероприятия:

  • Борис Воскресенский, директор по развитию цифровых технологий «Северстали»;
  • Семен Щетинин, управляющий директор и партнер BCG в Москве;
  • Андрей Суворов, генеральный директор НПО «Адаптивные промышленные технологии»;
  • Денис Касимов, генеральный директор Factory5 (ГК Ctrl2Go);
  • Алексей Аникин, руководитель индустриального сектора IBM в странах Центральной и Восточной Европы;
  • Ярослав Кононов, начальник отдела стратегических инициатив в Центре разработки и монетизации данных «Газпром нефти»;
  • Николай Домуховский, Заместитель генерального директора по научно-технической работе УЦСБ;
  • Алексей Борисов, Директор по акселерации направления ТЭК и промышленность Фонда «Сколково»;
  • Иван Колбин, Руководитель технических экспертов по автоматизации и электроприводу Schneider Electric.

Модерировать дискуссию будет Сергей Кузнецов, Руководитель маркетинговых проектов BCG в Москве.

Группа компаний «Формика», официальный оператор Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, запустила новый проект INNOPROM ONLINE в середине апреля. INNOPROM ONLINE – проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра.

Рекордной по просмотрам стала онлайн сессия 27 мая: “Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики” с участием Юрия Борисова, Заместителя Председателя Правительства РФ и руководителей крупнейших российских компаний.

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