Курс доллара: ситуация для рубля может резко измениться

В среду, 2 декабря российская валюта смогла укрепиться в обеих парах на фоне возобновившегося к вечеру росту мировых цен на «чёрное золото». Начав торги на Мосбирже на отметке 75,79 за доллар и 91,48 за евро, к 19:00 мск рубль солидно прибавил, завершив основную сессию в плюсе. Так, курс доллара в это время составлял 75,32 руб. (-52,75 коп.), а курс евро – 91,00 руб. (-48,50 коп.).

Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» отметил, что более мощному укреплению рубля на вчерашних торгах помешала динамика котировок «чёрного золота, которые в первой половине дня падали в цене, отыгрывая перенос заседания ОПЕК+ на 3 декабря. Кроме того, как подчеркнул эксперт, на стоимость нефти оказали влияние новости от API об увеличении запасов сырья в США по итогам прошлой недели.

Однако к вечеру рост нефти возобновился, что позволило российской валюте завершить торги на восходящем тренде. При этом, по мнению Тузова, сегодня пара доллар-рубль будет находиться примерно в тех же пределах, что и в среду – 75,40-76,40, а пара евро-рубль в диапазоне 90,80-91,90.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» напомнил, что утром в среду торговые глобальные площадки и мировые цены на «чёрное золото» находились под серьёзным давлением.

«Негативным триггером стало отклонение очередного предложения по новому пакету фискальных стимулов, на этот раз в сумме 908 млрд долл., предложенного американскими законодателями. Несмотря на это, в целом на мировых рынках не видно никакой паники. Наоборот, глобальные инвесторы ждут любой повод, что возобновить игры на повышение», – рассказал эксперт.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» отметил, что в среду общая ситуация на мировых рынках была неоднозначной, и на этом фоне наша валюта выглядела очень даже неплохо. При том, что некоторые его «коллеги» по сегменту ЕМ снижались, фондовые индексы Старого Света показывали смешанную динамику, а индекс доллара – близкую к нейтральной.

«На этом фоне рубль смотрелся сильным и устойчивым, в итоге к вечеру завершив основные торги на Московской бирже в хорошем плюсе. Мы полаем, что примерно в том же диапазоне российская валюта останется и сегодня. Впрочем, много будет зависеть от итогов ОПЕК+», – сказал он.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» заявил, что по-прежнему видит потенциал для дальнейшего роста рубля. При этом, он полагает, что до конца этого месяца не стоит ждать очень заметных движений.

«С приближением католического рождества активность на рынках будет пониженной. В этой связи мы ждём пару доллар-рубль возле 75,00. В краткосрочной же перспективе наша валюты вероятнее всего останется на завоёванных вчера позициях», – уверен эксперт.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» пояснил, что вчера рубль рос в обеих парах, так как глобальные игроки продолжают находиться в оптимистическом ожидании скорой массовой вакцинации от COVID-19, а также позитивно реагируя на подвижки в принятии нового пакета мер бюджетной поддержки в США.

«Всё это привело к тому, что ряд валют ЕМ, среди которых был и рубль, пошли в рост. Однако пока говорить о том, что у нашей валюты всё хорошо, было бы преждевременно. Глобальные игроки ждут решение заседания ОПЕК+ о квотах по добыче сырья. Помимо этого, не внушает рынкам оптимизм и публикация оценки числа новых рабочих мест в США, оказавшаяся заметно хуже ожиданий. В этой связи мы прогнозируем, что в конце этой недели рубль окажется под давление и вряд ли сможет удержаться на текущих 75,30. Скорее всего он вернётся в коридор 75,50-76,00», – полагает Кадулин.

В свою очередь Наталия Орлова из Альфа-банка прогнозирует падение российской валюты в первом квартале 2021 года. При этом она указала на санкционные риски в качестве основного фактора давления продаж в рубле.

«Позиция нового президента США Джо Байдена по ограничительным мерам по отношению к Москве изначально выглядит очень жёсткой, – пояснила эксперт. – Состав Сената, как ожидается, будет окончательно определён в первых числах января, что определит и возможные действия по антироссийским санкциям. Таким образом, мы полагаем, что в первом квартале нового года пара доллар-рубль вернётся к 80,00 руб.».

Однако, как убеждена Орлова, в целом 2021 год сложится для рубля успешно. В частности, она считает, что ближе к апрелю-маю нацвалюта развернётся и перейдёт к укреплению до фундаментально обоснованной стоимости в 70,00-75,00 руб. за доллар.

«Завершит же следующий год рубль в верхних границах этого диапазона, что можно будет считать очень хорошим показателем», – резюмировала аналитик Альфа-Банка.