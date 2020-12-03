Курс рубля укрепляется на торгах четверга вслед за нефтью

Национальная валюта в течении дня смогла укрепиться против основных европейских валют на фоне снижения доллара. Так утренние торги начались с отметок 75,11 рубля за доллар и 91,14 рубля за евро, и к 17:00 четверга по Москве рубль достиг отметок 74,8 рубля за доллар и 90,9 рубля за евро.

Американская валюта заметно снизилась – индекс DXY опустился с 91,05 пункта, до 90,73 пункта.

Как объясняет аналитик БКС Дмитрий Бабин, утром ситуация на глобальных площадках ухудшилась, но незадолго до старта российской сессии они стали предпринимать попытки возобновления роста. После нашего открытия мировые индексы сдали позиции, в то же время нефть ускорила подъем, способствуя укреплению рубля.

Отдельно отметим сезонный фактор, так как традиционно рубль получает поддержку ближе к концу года. Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов полагает, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 75,5-76,2 в паре с долларом и на уровне 90,7-91,5 в паре с европейской валютой.