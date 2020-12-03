Made for Bulleit x LEVELDVA запускают серию воскресных музыкальных и гастрономических бранчей

Декабрь – это время подарков и неспешных обедов в шумной компании друзей. Именно в этот период хочется общаться, слушать музыку и наслаждаться предновогодним настроением, а формат бранчей как никогда подходит для такого досуга. Гастрономический бар LEVELDVA и городская платформа творческих экспериментов и коллабораций - Made for Bulleit запускают серию воскресных предновогодних бранчей, которые пройдут 6, 13 и 20 декабря с 14:00 до 20:00.

предоставлено пресс-службой

Платформа Made for Bulleit стартовала в России три года назад и с тех пор утвердилась в статусе важной городсĸой платформы для творчесĸих эĸспериментов в различных сферах: от стрит-арта до музыкальных коллабораций, и уже на протяжении многих лет Bulleit Showcase прокатился по Москве серией нашумевших вечеринок. В этот раз Made for Bulleit пробует новый формат и предлагает гостям серию бранчей, отличительной особенностью которых станет уникальное сочетание гастрономических сетов, авторского коктейльного меню на основе бурбона Bulleit, музыки и праздничной атмосферы. Основная тема поздних обедов – «сочетание», соединив вкус, звук, атмосферу, мы получаем коктейль из творческого полета и фантазии мастеров своего дела. Каждое воскресенье специально приглашенные шеф-повар, бартендер и диджей будут погружать гостей в атмосферу дружеских посиделок, шумных встреч, а также знакомить с философией американского бренда Bulleit через авторские напитки и общение.

Серию бранчей 6 декабря открывают шеф-повар Петр Долгих и бармен Владимир Коврижных из Санкт-Петербурга. Петр Долгих заправлял кухней секретного «зеленого дворика» с португальской кухней Tawny Bar и дэнсфлор-бара Tactus Bar, а сейчас занимается проектом Ultramen (от создателей «Цветочки», «Полторы комнаты» и «Такты»), где готовят cyber noodles, вдохновляясь космополитичной культурой Азии. Петр Долгих известен своей уникальной авторской интерпретацией паназиатской кухни. Шеф следит за грамотным производством образцового рамена, удона и иного рода лапши ручной работы, развивает собственную ферму микрозелени, растит японский шисо и другую экзотику.

шеф-повар Петр Долгих предоставлено пресс-службой

Под руководством бартендера Владимира Коврижных будет создаваться коктейльное меню для бранча на основе бурбона Bulleit Владимир преподает в Петербургской Ассоциации Барменов, школе «Энотрия» и продвигает идеальные подачи в первом в мире Perfect Serve баре «Полторы Комнаты» (лучший тематический бар Barproof 2019). Коктейльное меню ужина завертится вокруг бурбона Bulleit. Владимир замиксует его с кофе, пивом и карамелью, с молоком и бананом, с колдбрю, какао и острым перцем, с хересом на ежевике и ванилью. Fancy aperetivo как нельзя лучше сочетается с сет-меню от Петра Долгих, который вернет в нашу жизнь островной будда-боул с удоном и кисло-сладкой арахисовой пастой, тартары, обожженного тунца с цитрусовым соусом и прочие каракатицы с бейби-овощами.

За музыку отвечает Jati Div - резидент и музыкальный идеолог комьюнити Leveldva, культивирующий родившийся здесь же стиль «чиллрейв». Подход через «сочетание» полностью соответствует философии бренда Bulleit и идее платформы Made for Bulleit, которая поддерживает и объединяет настоящих мастеров своего дела.

Когда: 6 декабря 2020, 14:00 – 20:00

Где: гастрономический бар Leveldva, ул. Б. Никитская 12;