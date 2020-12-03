Медики назвали опасную для здоровья человека кашу

Всем нам с детства известно, что каши питательны и полезны и одно из лидирующих позиций здесь занимает гречка. Однако, как установили медики, именно гречневая каша может принести вред человеку, а в некоторых случаях привести к очень серьёзным последствиям для здоровья.

Так, специалисты советуют исключить из своего рациона эту крупу тем людям, которые страдают гипотонией, так как гречка снижает артериальное давление и расслабляет стенки сосудов, что чревато сильной слабостью и обмороками, пишет издание «Акценты».

Также плохо приготовленная гречка может сказаться на состоянии желудка. Поэтому всегда нужно следить за временем варки или запаривания каши. Кроме того, гречка с молоком может привести к негативным последствиям, так как после принятия такой пищи может возникнуть несварение, потому что для переваривания гречки и молока требуются разные ферменты.

В последнее время многие диетологи рекомендуют такое сочетание как гречка с кефиром. Это помогает для очищения организма, похудения, лечения поджелудочной железы. Химический состав такого тандема восстанавливает баланса обмена веществ, выводит из организма шлаки и токсины.

Но при этом гречка с кефиром должна с осторожностью применяться людьми, страдающими сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью, повышенной кислотности желудка, а также слабостью кишечника.

Ранее сообщалось, что врач-эндокринолог Елена Губкина рассказал, кому нельзя есть картофель. По его словам, он противопоказан людям с сахарным диабетом, гастритом, с пониженной кислотностью или страдающим ожирением.

При этом медик не советует полностью исключить картофель из рациона, поскольку в этом продукте содержатся калий и натрий, способствующие нормальной работе клеток, а также витаминов В6 и С. Доля этого овоща должна составлять в суточном рационе не более 10%.