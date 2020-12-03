Вход/Регистрация Подписка

На Форуме «Сделано в России» обсудят поддержку бизнеса в период пандемии

Москва, 03.12.2020
Круглый стол «Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли» пройдет в 9 декабря в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума «Сделано в России», организованного АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и Фондом Росконгресс.
  • На Форуме «Сделано в России» обсудят поддержку бизнеса в период пандемии

предоставлено пресс-службой

Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: «Вызовы нового десятилетия», сообщает пресс-служба РЭЦ.

В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.

Участникам форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система «Одно окно». На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

Так, в 12.30 пройдет круглый стол «Донастройка системы поддержки экспорта: как противостоять замедлению глобальной торговли», на котором обсудят текущее состояние мировой торговли, ключевые меры, направленные на ее поддержку в период пандемии, а также поделятся ожиданиями относительно предстоящего года.

«В условиях замедления глобальной торговли особое значение в конкурентной борьбе приобретает доступ к удобным и доступным инструментам финансовой поддержки. В рамках действующей стратегии АО РОСЭКСИМБАНК оказывает содействие реализации государственной внешнеэкономической политики и повышению конкурентоспособности российского бизнеса на мировых рынках путем предоставления гарантийной и кредитной поддержки участников экспортной деятельности в координации с другими компаниями Группы РЭЦ. Эффективность предлагаемых инструментов мы сможем обсудить в рамках круглого стола», - отметил Председатель Правления АО РОСЭКСИМБАНК Азер Талыбов.

На круглом столе выступят российский и зарубежные спикеры, в том числе заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан; исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан Шухрат Вафаев, генеральный секретарь Бернского союза и Пражского клуба Винко Дэвид, генеральный директор Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) - Группы Исламского банка развития Уссама Абдель Рахман Каисси, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей Орама, главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон, директор по еждународным коммуникациям SACE Italy, президент Бернского союза Михал Рон, председатель правления АО РОСЭКСИМБАНК Азер Талыбов, заместитель председателя Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Даниил Алгульян. Модератор - генеральный директор АО «ЭКСАР», старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» Никита Гусаков.

«Текущая пандемия стала стресс-тестом, как для всех отраслей экономики, так и для институтов поддержки, которые должны снизить масштаб потерь в кризисный период. В условиях кризиса институты поддержки экспорта стали одним из наиболее значимых каналов для оказания помощи предприятиям.  Наша сессия, в первую очередь, должна позволить сравнить подходы к оказанию поддержки в разных странах и оценить их эффективность . При этом, помимо общего обзора, мы также постараемся показать, чего можно ожидать от следующего года, как в плане динамики торговли, так и в плане эволюции программ и продуктов ключевых игроков. Нам кажется, что эта информация будет востребованной и актуальной для всех слушателей.», - подчеркнул Старший вице-президент Группы РЭЦ и Генеральный директор АО «ЭКСАР» Никита Гусаков.

Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Как столица помогает арендаторам

Почти 18 млрд рублей было выделено из бюджета Москвы в 2020 году на поддержку арендаторов городской недвижимости в связи с пандемией.

Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Путин поставил многих перед нелегким выбором
    Государственные служащие вплоть до уровня муниципалитетов и некрупных должностей в ряде ведомств, имеющие паспорта других государств либо виды на жительство там, должны будут отказаться либо от второго гражданства, либо от работы в органах власти в России
  2. Доллар упал до двухлетнего минимума
    Американская валюта падает на оптимизме, вызванном новостями о вакцине, и ожиданиях дальнейшего ослабления монетарной политики в США
  3. Шины покатились вниз
    Пандемия больно ударила по российскому рынку автомобильных шин. Доли российских производителей снижаются под натиском дешевого китайского импорта. Для выживания нашим игрокам надо осваивать новые технологии и пересматривать стратегию маркетинга
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама