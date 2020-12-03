Вход/Регистрация Подписка

На Форуме «Сделано в России» обсудят развитие инновационного бизнеса

Москва, 03.12.2020
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Круглый стол «Бизнес будущего» пройдет в среду в Москве в рамках ежегодного Международного экспортного форума «Сделано в России», организованного АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и фондом Росконгресс.
  • На Форуме «Сделано в России» обсудят развитие инновационного бизнеса

предоставлено пресс-службой

Ключевая тема форума, который в 2020 году пройдет в онлайн-режиме: «Вызовы нового десятилетия», сообщает пресс-служба РЭЦ.

В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.

Участникам форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система «Одно окно». На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

Лидеры рынка нового десятилетия – те, кто победит в конкурентной борьбе технологий, идей, инноваций, которые создаются прямо сейчас. Научные знания и опыт, инновационные процессы, вовлеченность молодого поколения в создание новых технологий – какой они сделают экономику нового десятилетия? Глобальной экономикой знаний, продуктов и услуг будущего, интегрированной не за счет торговых соглашений, но глобальными сетевыми, цифровыми решениями? Или экономикой растущего неравенства, дискриминационного доступа к технологиям и знаниям, медицине?

В 16.15 пройдет круглый стол «Бизнес будущего», на котором, в частности, обсудят эти вопросы. И главный вопрос - Что может дать новой экономике Россия, где наши сильные и слабые стороны, во что мы инвестируем сегодня ради завтрашнего дня?

На круглом столе выступят российские и зарубежные спикеры, в том числе старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем, венчурный инвестор, генеральный директор ООО «Орбита Капитал Партнерз» Евгений Кузнецов, вице-президент по исследованиям и развитию Confindustria Франческо Де Сантис, руководитель отдела маркетинга LEGO Ventures Роб Лоу, генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов, корпоративный президент, директор по стратегии Samsung Electronics Янг Сон, президент ООО «Когнитивные технологии» Ольга Ускова, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян. Модератор: Ивар Максутов, основатель и издатель, проект «Постнаука».

«Новая реальность, в которой мы живем, требует новых решений. И государство, и бизнес должны перестроить свою деятельность под новые условия. Для участия в круглом столе мы пригласили ключевые фигуры в сфере технологий, инноваций и развития. Они расскажут, как в глобальном понимании они видят идеальное будущее и что нужно сделать уже сейчас для его реализации», – подчеркнула Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна на официальном сайте Форума: forum.exportcenter.ru.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Как столица помогает арендаторам

Почти 18 млрд рублей было выделено из бюджета Москвы в 2020 году на поддержку арендаторов городской недвижимости в связи с пандемией.

Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Путин поставил многих перед нелегким выбором
    Государственные служащие вплоть до уровня муниципалитетов и некрупных должностей в ряде ведомств, имеющие паспорта других государств либо виды на жительство там, должны будут отказаться либо от второго гражданства, либо от работы в органах власти в России
  2. Доллар упал до двухлетнего минимума
    Американская валюта падает на оптимизме, вызванном новостями о вакцине, и ожиданиях дальнейшего ослабления монетарной политики в США
  3. Шины покатились вниз
    Пандемия больно ударила по российскому рынку автомобильных шин. Доли российских производителей снижаются под натиском дешевого китайского импорта. Для выживания нашим игрокам надо осваивать новые технологии и пересматривать стратегию маркетинга
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама