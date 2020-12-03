Мировые цены на нефть растут в ожидании решений ОПЕК+

3 декабря цены на нефть в ходе торгов в Азии показывают положительную динамику. Рынок находиться в ожидании новостей с заседания ОПЕК+, которое состоится сегодня. По данным на 07:22 по московскому времени баррель Brent торговался по $48,18, прибавив 0,51%. Покупателям нужна отсрочка повышения добычи нефти, чтобы продолжить дальнейшее ралли, уверены аналитики. Главным рубежом для покупателей является планка в $50 за баррель, которая станет своеобразным психологическим уровнем. Дальнейшая цель для рынка - уровень $55, уверен аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги 2 декабря также завершились ростом, цена на нефть выросла к концу дня на 1,55%, до $47,94. Нефть и рубль обновляют максимумы на ожиданиях новостей с переговоров ОПЕК+, заявил Антонов агентству Regnum. К настоящему моменту известно, что ОПЕК+ продвинулась к сделке, но детали пока неясны. Сегодня 3 декабря альянсу предстоит преодолеть разногласия и решить основной вопрос, наращивать добычу нефти на 1,9 млн баррелей в день с января или нет.