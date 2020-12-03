Нижняя палата французского парламента проголосовала за признание Нагорного Карабаха

Национальное собрание Франции приняло резолюцию о признании Нагорного Карабаха, сообщает «Международное французское радио».

За резолюцию проголосовало 188 депутатов, «против» – 3 и 16 воздержалось. Документ не имеет силы закона и носит рекомендательный характер.

Ранее верхняя палата Франции – Сенат, приняла аналогичную резолюцию, которая призывала правительство признать независимость Нагорного Карабаха. Кроме того, Сенат обвинил Турцию в переброске в Карабах наемников из сирийских джихадистских группировок и потребовал отвести азербайджанские войска на позиции, которые они занимали до начала боевых действий 27 августа этого года.