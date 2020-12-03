Парламент Молдавии забрал у Санду спецслужбы

Парламент Молдавии принял законопроект о Службе информации и безопасности – она будет переведена из подчинения президента страны в парламентское, сообщает ТАСС.

«Проект закона одобрен 51 голосами в первом и втором, финальном, чтении», – заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.

Ранее Майя Санду, победившая 15 ноября на президентских выборах в Молдавии, выступила против этого законопроекта. Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть и призвала граждан Молдавии выйти на акции протеста.

Служба информации и безопасности – это главная спецслужба страны, наследник реформированного КГБ Молдавской ССР.