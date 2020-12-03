Подписана директива об отставке главы «Роснано» Чубайса

Правительство издало директиву для представителей государства в Совете директоров АО «Роснано», в которой им дано указание голосовать за досрочную отставку Анатолия Чубайса с поста председателя правления госкорпорации и поддержать избрание на этот пост Сергея Куликова сроком на 5 лет. Документ, по инфоромации пресс-службы правительства, подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Накануне выдвинуть Куликова, выходца из «Ростеха», на пост главы УК «Роснано» предложил президент РФ Владимир Путин.

Напомним, Чубайс является руководителем «Роснано» 12 лет, слухи о его отставке появлялись в СМИ и ранее, однако, на все вопросы СМИ он предпочитал отшучиваться.

«Роснано», являющаяся собственностью государства, перешла под управление ВЭБа вместе с некоторыми другими организациями в конце ноября по распоряжению премьера Михаила Мишустина, в рамках реформы институтов развития. Ранее корпорация не входила периметр ВЭБА. После данных перемещений в СМИ появилась информация о скорой отставке Чубайса, и со ссылкой на источники сообщалось о назначении на должность главы «Роснано» первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.