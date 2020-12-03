Покупка валюты теряет популярность

Разрешенная демонстрация контрциклического поведения

В третьем квартале 2020 года физические лица купили валюту на 37 млрд рублей, что почти в шесть раз ниже по сравнению с предыдущим кварталом. Более того: на фоне роста волатильности граждане перешли к нетто-продажам валюты. Тем самым, отмечается в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бума — демонстрируя контрциклическое поведение и фиксируя прибыль.

«Объем нетто-покупок валюты на валютном рынке РФ в рамках сделок спот в третьем квартале составил 37 миллиардов рублей (кварталом ранее — 219 млрд), при этом в сентябре физические лица перешли к нетто-продажам валюты впервые с февраля.

В то же время объем оборотов (сумма сделок покупки и продажи) оставался на уровне предыдущего квартала, что свидетельствует о большой активности трейдеров в данном сегменте», — говорится в обзоре.

Вместо валюты россияне покупали различные типы активов, включая акции и депозитарные расписки. Вероятно, в надежде заработать в случае перехода к росту фондового рынка, рассуждают в ЦБ. Там отметили, роста спроса на ОФЗ как защитный актив или ухода в денежные средства среди розничных инвесторов не наблюдалось, несмотря на низкие ставки по депозитам и всплеск волатильности в сентябре.

На третий квартал 2020 года пришелся период, когда массовые карантинные ограничения в стране были сняты, а россияне начали активно реализовывать отложенный спрос, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. И если в первом и втором кварталах граждане скупали валюту более высокими темпами, чем раньше, это объяснялось паническими настроениями из-за пандемии и карантина. Люди готовились к худшему, ожидали еще большего падения рубля, потому запасались наличными долларами и евро.

Но летом, когда ограничения были сняты, а полеты в зарубежные страны не восстановились, россияне массово стали вкладываться в недвижимость и автомобили. Сыграли роль низкие ставки по ипотеке, программа льготной ипотеки, а также ожидания роста стоимости жилья и автомобилей. Именно в третьем квартале этого года банки зафиксировали рекордные объемы ипотечного кредитования — 362 млрд рублей в июле, 393 млрд рублей в августе и 504 млрд рублей в сентябре.

То есть, объясняет аналитик, россияне предпочли рублевые вложения в недвижимость покупкам валюты. С автомобилями та же динамика: самые большие продажи зафиксированы в июле (сработал эффект отложенного спроса) — они выросли на 7% к июлю прошлого года, и в сентябре (+3,4% к сентябрю 2019 года). И можно сказать, что паническая скупка валюты в первом полугодии сменилась более прагматичным желанием купить недвижимость по низким ипотечным ставкам и приобрести автомобиль в кредит, пока не выросли цены.

В дальнейшем, полагает Артём Тузов, динамика объема покупки валюты россиянами будет зависеть от того, как будет меняться курс рубля. Известно, что негативные новости, ожидания ухудшения экономической ситуации и стремительное обесценивание рубля заставляет наших граждан запасать валюту. В случае позитивных изменений — стабильность курса, низкий уровень инфляции, рост доходов и восстановление экономики — можно будет наблюдать обратный процесс (снижение объемов покупки валюты).

Есть многое свете, друг Горацио…

У основной массы населения элементарно подошла к концу свободная наличность, говорит, в свою очередь, шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Чтобы и дальше закупаться валютой, мало желания, нужны рубли, а в результате падения доходов многие вынуждены были, наоборот, ещё и потратить часть своих рублёвых, а то и валютных накоплений ради неотложных текущих расходов и для отдачи кредитов. Есть и другая сторона вопроса: более благополучные граждане, у которых деньги есть, заинтересованы вложить их наиболее выгодно, и свой план по покупке долларов и евро они уже давно выполнили. Необходимый им объём валюты они набирали летом, когда курс доллара только начинал плавно ползти из-под отметки в 70 руб. наверх.

Также очевидно, продолжает аналитик, что страховаться в долларах от возможных финансовых потрясений имело смысл за много месяцев до президентских выборов в США, заблаговременно. А прямо накануне дня голосования в Америке как раз и наблюдался, очевидно, уже последний в этом году скачок курса доллара — не только когда по отношению к рублю доллар поднялся на излёте выше 80 руб., но и на международном валютном рынке, где курс евро ударился сверху в 1,16. А дальше почти весь ноябрь рос евро, а доллар снижался, и сегодня курс уже 1,21.

Всю осень доллар методично терял в цене к китайскому юаню, до 2-летних минимумов он обесценился и по отношению к валютам Швейцарии, Австралии, Канады. В таких условиях покупать доллары слишком дорого.

Логика дальнейших действий тоже очевидна, указывает Пётр Пушкарёв: поскольку прежней доходности не приносят, после снижения ключевой ставки ЦБ, ни рублёвые вклады, ни ОФЗ, то и неожиданно высвободившимся деньгам граждане всё активней ищут альтернативное применение. Мировые биржи бьют рекорды что в США и Европе, что в Азии, рыночный интерес к акциям крупнейших компаний восстанавливается авансом и намного быстрее экономики, поэтому и в России растут объёмы средств на частных брокерских счетах: в ноябре они достигли 12,7 трлн руб., что уже составляет более 40% от всех средств на традиционных банковских вкладах.

Только за 3 квартал открыто 1,6 млн новых брокерских счетов, так как инвесторы видят здесь хороший потенциал: на докризисные уровни почти вернулись не только нефтяные цены, но и акции «Роснефти» и «Лукойла», за ноябрь на 30% подорожали акции «Сбера», и есть ещё очень много интересных отставших от роста или уже растущих активно бумаг — как среди акций Уолл-Стрит, котирующихся в России через Санкт-Петербургскую биржу, так и из числа российских эмитентов.

У рубля сейчас крайне мало внутренних оснований для укрепления, однако тренд слабости доллара по отношению к корзине мировых резервных валют, вероятнее всего, сохранится и большую часть 2021 года, ожидает Пётр Пушкарёв. А это значит, что и в России не будет особых оснований для скачков курса доллара вверх: курс будет или оставаться в коридоре 75-77 руб., или сможет плавно смещаться ниже. А это значит, что масштабных новых конвертаций сбережений из рублей в валюту ожидать пока не стоит.

Курс евро может держаться высоко, но евро по такому высокому обменному курсу заинтересует далеко не всех, даже если эта валюта будет подниматься потихоньку в цене и дальше. Владельцы свободных денег, считает аналитик, видимо, сосредоточат свой интерес на пополнение портфеля из акций, а некоторая доля средств может пойти в «электронное золото»: оно подешевело на фоне новостей о вакцинах, но при сравнительно более слабом долларе обычно тоже занимает часть классического инвестиционного портфеля — если не для компенсации прямых геополитических и вирусных рисков, то по привычке для баланса.