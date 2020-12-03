Привитым от COVID москвичам выдадут сертификат

Москвичи, которые привьются от коронавируса вакциной «Спутник V», получат сертификат о выполненной прививке, пишут «Известия».

Непосредственно перед вакцинацией врач расспросит о самочувствии человека, просмотрит его историю болезни и измерит температуру, сообщает СМИ.

«Иммунитет начнет формироваться после введения первого компонента вакцины, но полностью сформируется через две-три недели после введения второго компонента», - говорится в памятке, которая выдается всем прошедшим иммунизацию. Также рекомендуется даже после прививки продолжать носить медицинские маски.

При появлении побочных реакций их тоже внесут в сертификат, который является действительным при наличии печати учреждения и подписи врача.

Ранее сообщалось, что после прививки вакциной "Спутник V" каждый десятый пациент может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту, а у 1,5% может заложить нос или запершить в горле, говорится памятке о препарате.