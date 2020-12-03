Reuters: ОПЕК+ достигла нового соглашения

Страны ОПЕК, Россия и еще несколько стран заключили новую сделку об ограничения добычи нефти, начиная с 2021 года, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

ОПЕК+ нарастит добычу нефти на 0,5 млн баррелей или на 25%, что позволит удержать нефтяные цены на приемлемом для производителей уровне.

Ранее сообщалось, что Встреча министров стран ОПЕК+, которая была запланирована на 1 декабря, была перенесена на 3 декабря, поскольку страны-участницы не смогли достичь предварительных договоренностей о продолжении соглашения.