РФ, США и Франция призвали иностранных наемников покинуть Карабах

Главы внешнеполитических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, США и Франция) призвали иностранных наемников немедленно покинуть территорию Нагорного Карабаха, Армению и Азербайджана – поспособствовать их отъезду.

Как говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ, министры трёх стран также призвали международное сообщество, включая МККК и ООН, незамедлительно принять конкретные шаги для улучшения гуманитарной ситуации в Карабахе и близлежащих территориях.

Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям в регион были введены российские миротворцы.

Таким образом, Азербайджан продолжит контролировать все захваченные в ходе войны в Карабахе территории и населённые пункты и, кроме того, Ереван обязан передать Баку, Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха.