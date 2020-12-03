Сбербанк намерен открыть в России институт «искусственного интеллекта»

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил на конференции AI Journey, что банк планирует открыть в России институт, в котором будет изучаться искусственный интеллект (ИИ).

«В ближайшее время мы откроем первый в России Институт ИИ с привлечением ведущих отечественных и мировых ученых», - рассказал финансист. Он сообщил, что главной миссией нового учебного заведения станет выработка «междисциплинарного подхода к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта».

Греф сообщил, что открытие института запланировано на январь 2021 г. На первых порах он будет академическим, то есть там будут проводиться фундаментальные исследования, ориентированные на их прикладное применение для жизнедеятельности людей.

Возглавит институт немецкий и швейцарский ученый Юрген Шмидхубер, для работы будут привлечены ведущие отечественные и иностранные специалисты в области искусственного интеллекта.