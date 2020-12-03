Шоу «Пошло не так»: только 5 показов в январе

Что еще после 2020-го года может пойти не так? Только настоящее театральное недоразумение: компания «Бродвей Москва» возвращает в Москву «Очень смешную комедию о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК». Но – ограниченным прокатом: в Театре МДМ покоривший мировые сцены спектакль покажут всего лишь пять раз. Не упустите последний шанс стать свидетелем этой спланированной катастрофы на сцене!

«Когда в целом мире все идет не так, лучшее средство отвлечься от плохих новостей и дурного настроения – поход в театр на отличную комедию. В умении рассмешить зрителя наш спектакль не знает себе равных, – уверен театральный продюсер Дмитрий Богачев. – Кроме того, в театре приняты все необходимые меры для безопасности зрителей: каждодневная тотальная дезинфекция, исключающая риски, поможет забыть о зловредном вирусе – у нас их ждут только заразительный смех и гормоны радости, активизирующие иммунитет! Кстати, зрители знают об оздоравливающем эффекте “...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК” не меньше нас, ведь именно по их многочисленным просьбам мы возвращаем его в прокат».

Хит-спектакль британской театральной компании Mischief завоевал любовь зрителей и признание критиков 30 стран мира. В числе его наград – театральные премии Лоуренса Оливье (Великобритания), «Тони» (США) и «Мольер» (Франция). В России «… ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» признано самой успешной комедийной постановкой: только в столице ее за короткий срок посмотрело более 300 000 зрителей.

По сюжету, Общество любителей театра Политехнического университета Корнли неожиданно получает грант на полноценный спектакль. И вот – долгожданная премьера пьесы в духе детективов Агаты Кристи «Убийство в поместье Хэвершем». Все, что может пойти не так, в этом спектакле идет не так: декорации разваливаются, актеры страшно переигрывают и путают текст, звукорежиссер включает не ту музыку... Но шоу должно продолжаться, и артисты-любители как истинные профессионалы – во всяком случае, они о себе такого мнения – остаются на сцене до самого конца.

В главных ролях актеры ведущих драматических театров страны и артисты московских мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Александр Матросов, Юлия Ива, Александр Горелов, Владимир Моташнев, Никита Смольянинов, Галина Безрук, Станислав Беляев, Олег Савцов и другие.