Между США и КНР усиливается торговая война и в сфере энергетики

В оставшиеся до 20 января дни Дональд Трамп намерен не только требовать от судов отменить результаты проигранных президентских выборов. Он проявляет сейчас повышенную активность и во внешней политике. И особенно, в отношениях с Китаем, с которым он развязал единственную за четыре года своего пребывания в Белом доме войну. К счастью, пока только торговую.

Несколько дней назад Трамп заявил, что намерен расширить черный список китайских компаний, против которых вводятся всевозможного рода ограничения и санкции, и добавить в него те компании, которые якобы контролируются китайскими военными. Под санкции в числе прочих попадут, к примеру, крупнейший в Поднебесной производитель чипов SMI и нефтяной гигант CNOOC.

Конечно, во включении в черный список крупнейшей китайской нефтегазовой компании нет ничего удивительного, хотя больше всего говорят сейчас о войне Вашингтона с китайскими технологическими компаниями типа Huawei и ZTE. Дело в том, что стратегическая борьба между США и Китаем идет уже не первый год и нефтегазовый сектор является важной ее составной частью, потому что энергетика занимает в амбициях Пекина далеко не последнее место. Многие аналитики уверены, что энергетические амбиции Китая не уступают его амбициям в секторе высоких технологий.

Безопасность в сфере энергетики – одна из главных задач и проблем Китая. Она повлияла в последние годы на множество очень важных геополитических решений Пекина, начиная от, казалось бы, нелогичного нежелания вводить тарифы на американскую нефть даже в самый разгар торговой войны с США, и заканчивая астрономическими инвестициями в развитие «чистой» энергетики и одновременным наращиванием добычи угля.

Одновременно с укреплением энергетической безопасности Пекин напряженно работает над расширением своего доминирования в энергетике. Энергичные действия Китая, предпринимаемые для установления лидерства в энергетике, являются одной из главных причин обострения напряженности в отношениях между США и КНР и торговых сражений между ними.

Расширение санкционного списка китайских компаний на прошлой неделе может оказаться началом нового более активного периода в многолетней борьбе между двумя главными экономиками планеты, считает Oil Price. Вице-президент IHS Markit Дэн Ергин, являющийся также крупным специалистом по энергетике, считает, что это может стать серьезным шагом в «разделении» Китая и США, которые несмотря на резкое ухудшение отношений остаются очень крупными торговыми партнерами. По его мнению, отношения между США и КНР, а не борьба с Россией будут «главной геополитической проблемой», с которой придется иметь дело Джо Байдену.

Борьба между одним из крупнейших производителей нефти (США) и ее крупнейшим импортером (КНР) будет оказывать огромное влияние не только на весь энергетический рынок планеты, но и на глобальную экономику в целом. Причем эта борьба усиливается именно сейчас, когда нефтяные рынки уже и без ее влияния очень уязвимы и волатильны.

Планета входит в беспрецедентную и непредсказуемую эру в энергетике. Усиление энергетической торговой войны между главными экономиками планеты является дестабилизирующим фактором для всего мира. Ситуация может не только углубить глобальную экономическую депрессию, но и спровоцировать крупный геополитический конфликт. Причем, противники будут участвовать в нем не в одиночестве, а с союзниками, что придаст ему глобальный масштаб.

Конечно, Дональд Трамп много говорил о необходимости борьбы с Китаем еще во время своей первой избирательной кампании и боролся с Поднебесной все четыре года пребывания у власти не на словах, а на деле. Тем не менее, неожиданная для многих вспышка антикитайской активности в последние дни его пребывания у власти может иметь и личные мотивы. Как подчеркнул Дэн Ергин, включение SMI и CNOOC в черный список может быть одной из «мин», которые Дональд Трамп оставит своему сменщику, чтобы тому президентство не казалось медом.