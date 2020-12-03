CNBC: «Американская система здравоохранения на пределе»

Количество больных с диагнозом: «Covid-19» в американских больницах превысило 100 тысяч. Очередной антирекорд, связанный с коронавирусной пандемией, подчеркивает всю глубину и мощь второй волны пандемии в США. Джанис Орловски из Ассоциации американских медицинских колледжей (AAMC) считает, что так много граждан США сразу не поражала ни одна другая болезнь в истории страны.

«Не думаю, что мы когда-либо сталкивались с таким количеством больных,- рассказала она CNBC.- Такого не было ни со СПИД, ни с какой другой новой болезнью. Поразительная статистика! Самое неприятное в том, что мы могли не допустить таких цифр, но допустили».

На этой неделе ААМС уже призвала американскую систему здравоохранения готовиться к режиму работы в чрезвычайных ситуациях, который используется при таких чрезвычайных событиях, как, например, теракты 11 сентября 2001 года или стихийные катастрофы общенационального масштаба.

Главная задача работы в таком режиме, по словам Орловски, заключается в «обеспечении наилучшего ухода и лечения огромного количества больных при имеющихся ресурсах». В переводе на понятный язык это означает необходимость принимать очень трудные решения по распределению этих ресурсов. Проще говоря, медикам приходится выбирать, кого лечить, а кого – нет.

Отдельные больницы в некоторых штатах, например, в Эль-Пасо (Техас) уже работают в таком режиме. Через пару недель в таком чрезвычайном режиме придется работать уже большинству американских больниц. Если, конечно, динамика распространения коронавируса не улучшится и тем более – не ухудшится, что вполне вероятно, учитывая недавний День благодарения.

Ситуацию осложняет необходимость что-то делать с плановыми операциями, которые весной, во время первой волны пандемии, уже пришлось откладывать и переносить на другие даты. Большинство больниц возобновили делать операции в обычном режиме летом, но осенью в связи с резким наплывом больных Covid-19 ситуация вновь ухудшилась. Пару месяцев назад, в начале осени, когда операции вновь начали откладывать, надеялись, что больным придется подождать до зимы. Однако сила второй волны позволяет предположить, что ждать придется дольше, а это значит, что операций дождутся не все пациенты.

По словам Меган Ранни, директора Центра цифрового здоровья при Брауновском университете в Род-Айленде, в котором около тысячи больничных коек, у них сейчас очень сильный дефицит не только коек, но и медицинского персонала. Она говорит, что ей помогает работать в таких чрезвычайных условиях подготовка, полученная во время работы в странах Восточной Африки.

«Мы на пределе,- призналась доктор Ранни несколько дней назад.- Мы с огромным трудом справились с такой ситуацией в первую неделю весны и вот сейчас приходится сталкиваться с этим ужасом вновь. Порой приходит ощущение полной безысходности, которое усиливается от того, что мы не видим никаких признаков улучшения ситуации».

Тем не менее, сдаваться Меган Ранни с коллегами не собирается. Особенно сейчас, когда в конце тоннеля появился пусть и слабый луч света. Ранни вместе со всеми американскими медиками и медиками из многих других стран ждет вакцины и начала массовой вакцинации населения.