Стало известно, когда в Москве снимут ограничения из-за COVID

Действующие ограничения, введенные из-за коронавирусной эпидемии, могут быть сняты к середине 2021 года, сообщил заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что Москва не планирует по примеру Санкт-Петербурга вводить дополнительные ограничения на работу ресторанов, кафе и баров на Новый год. Ефимов уверен, что после отмены ограничений экономика перейдет к восстановлению.

«Рассчитываем, что к плановому динамичному восстановлению экономика перейдет к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний момент ограничений», - добавил чиновник. Он заверил, что при соблюдении действующих мер, очень скоро мы увидим снижение заболеваемости и высвобождение коечного фонда, а значит, дополнительных ограничений не понадобится.

За минувшие сутки в России выявлено 28 145 новых больных коронавирусом, общее количество инфицированных за все время пандемии достигло 2 млн 375 546 человек. Число летальных исходов за сутки составило 554 случаев. Всего же от COVID-19 в стране умерли уже 41 607 человек. Выписаны из российских больниц 29 502 пациента, в общей сложности успешно перебороли болезнь 1 млн 859 851 человек.