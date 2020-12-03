Страны ОПЕК+ удержали рынок от падения

Заседание ОПЕК+ в последние годы очень часто становится ключевым событием для рынка нефти. Так было в марте этого года, когда цены в итоге рухнули, так было в апреле, когда благодаря скоординированным действиям удалось придать стоимости «черного золота» растущий импульс и поднять котировки от многолетних минимумов.

Крайне важным заседание ОПЕК+ являлось и сейчас. Не спроста оно несколько раз переносилось (и даже в последний день — на час вперед). На кону стоит очень многое.

На состоявшемся сегодня заседании, которое прошло в формате видеоконференции, стороны пришли к компромиссному решению. Объем добычи с января все-таки будет повышен, однако не на 2 миллиона баррелей в сутки, а лишь на полмиллиона. Общее сокращение нефтедобычи по отношению к базовому уровню в январе составит 7,2 миллиона баррелей. При этом, судя по всему, в дальнейшем добыча продолжит увеличиваться — стороны будут пересматривать условия каждый месяц.

Стоит отметить, что первое официальное подтверждение пришло от минэнерго Казахстана. Одно важное дополнение заключается в том, что участники сделки будут продолжать компенсировать недосокращенные объемы добычи нефти в рамках до марта 2021 года. Речь идет о так называемых «двоечниках» — странах, которые не выполнили свои обязательства в полном объеме.

Реакция рынка, надо сказать, была неоднозначной. Цена на бочку смеси марки Brent как торговалась вблизи отметки 48,5 долларов, так и осталась вблизи этой отметки.

Рубль, который в течение дня показал мощное укрепление к доллару и евро, не закрепил успех. Американская валюта тестировала «ногой» отметку 74,3 рубля, евро — 90,3 рублей. Тем не менее, рубль начал немного сдавать позиции, но не так сильно, чтобы это движение как-то нивелировало тот успех, который был достигнут днем.

Несмотря на ажиотажный оптимизм на всех финансовых рынках, коим во многом является и рынок нефти, реальный спрос на топливо остается довольно низким, о чем неоднократно говорили сами участники, в том числе и представитель российской стороны, вице-премьер Александр Новак.

К слову, Новак перед заседанием министров стран ОПЕК+ представил коллегам нового главу Минэнерго России Николая Шульгинова. Ранее сам Александр Новак принимал участие в заседаниях нефтяного картеля в качестве министра энергетики РФ. После перехода на новую должность вице-премьера он остался куратором переговоров в рамках ОПЕК+.

Так или иначе, в связи со сложившейся экономической ситуацией и слабым спросом, ключевой вопрос заключался в том, стоит ли сохранить прежние условия сделки, с ограничениями по добыче на прежних уровнях, или же можно приступить к ее увеличению.

По прогнозам аналитиков, любой рост добычи может вызвать на рынке избыток предложения, цены пойдут вниз. Спекулянты не упустят шанс поиграть на понижение.

Подтверждение этих слов можно было видеть, когда агентство Bloomberg опубликовало сообщение со ссылкой на источники, что ОПЕК+ может нарастить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Даже этого хватило, чтобы нефтяные фьючерсы в моменте потеряли около одного доллара. Однако, как показало время, то была лишь эмоциональная реакция. Официальное заявление не стало поводом для распродаж.

По сообщениям в СМИ можно было понять, что есть определенные разногласия. Одни участники поддерживают идею сохранения ограничений, другие, напротив, выступают за увеличение добычи и борьбу за долю на рынке. Тем более, что в США постепенно оживают сланцевые компании, да и в целом в ожидании восстановления спроса нужно нарастить добычу и быть готовым продавать как можно больше.

Стоит добавить, что нынешнее заседание, как это обычно бывает, сопровождалось вбросами СМИ со ссылкой на источники, в которых говорилось о том, что конкретно обсуждают участники. При этом подобные «утечки» стали появляться еще до начала самого заседания. Кто-то сообщал, что стороны почти пришли к соглашению, и менять ничего не будут. Во время самой встречи ОПЕК+ чаще звучала информация о том, что добычу увеличат на 500 тысяч баррелей с различными вариациями по дальнейшим действиям. Уже вечером появилась более детальная информация (но также от источников), что страны договорились нарастить добычу на полмиллиона баррелей с января и обсуждать дальнейшее повышение на эту величину каждый месяц, но не более чем на 500 тысяч баррелей.