Ученые Китая сопоставили риски заражения коронавирусом в семье и транспорте

Наибольший риск для заражения представляют контакты внутри семьи, говорится в исследовании ученых из Китая и США, опубликованном в журнале Science. Подобный вариант инфицирования распространен больше, чем при посещении магазинов или общественного транспорта.

На втором месте по рискам подхватить коронавирус находятся контакты с другими родственниками, и только на третьем месте посещение общественных мест транспорта, общепита и развлекательных заведений. Самый низкий риск заразиться несет посещение больниц и поликлиник из-за принятых там адекватных мер индивидуальной защиты.

Наибольший риск заразиться инфекцией появляется в период локдауна из-за долгого пребывания внутри семьи и физического ограничения на выходы из дома.

На 3 декабря в мире выявлено уже 64,5 млн случаев COVID-19, скончались от вируса 1,5 млн человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. Россия продолжает оставаться на четвертом месте мирового антирейтинга стран с наибольшим распространением коронавирусной инфекции. По последним данным в РФ за все время выявлено 2,3 млн случаев заражения. Лидером антирейтинга являются США, где почти 14 млн случаев, на втором месте находится Индия с более 9,5 млн инфицированных. В Бразилии 6,4 млн. случаев COVID, и страна располагается на тертьем месте.