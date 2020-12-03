В Россию вступили в силу изменения для водительских прав и ПТС

В России начали действовать водительские удостоверения и паспорта транспортных средств (ПТС) нового формата. Обновленные документы вступают в силу по приказу министра внутренних дел Владимира Колокольцева, опубликованному 20 ноября 2020 г.

Согласно новым правилам, на лицевой стороне документов будет нанесена надпись сиреневого цвета «Водительское удостоверение» на русском, английском и французском языках. Помимо этого в ПТС будут указываться данные о собственнике автомобиля, сведения по технически допустимой для ТС массе, количестве сидячих мест в машине, за исключение водительского, дата первой регистрации автомобиля, мощности его двигателя. Также документ будет содержать сведения о таможенных ограничениях и проведенных проверках.

Смена действующих удостоверений и ПТС не требуется, говорится в приказе. Документы будут действительны до истечения срока годности, но не позже 1 января 2025 г.