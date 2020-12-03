Владельцы АЗС просят разрешения на работу кафе на заправках в ночные часы

Российский топливный союз (РТС) просит разрешить кафе на АЗС работу в ночное время, пишет газета «Коммерсантъ». Соответствующее письмо направлено мэру Москвы Сергею Собянину, по решению которого, начиная с 10 ноября, была приостановлена работа общепита с 23:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос.

В письме владельцы заправок напоминают, что АЗС не является местом массового пребывания людей, поскольку в здании одновременно находится менее 50 человек, что закреплено в разъяснениях Роспотребнадзора.

Обычно на АЗС заправка автомобиля занимает небольшое количество времени, после чего клиент проходит в здание для оплаты, где он может выпить кофе, а также купить продукты и товары первой необходимости для автомобилиста, пояснил глава РТС Евгений Аркуша. Он назвал меры по закрытии кафе на заправках «избыточными», поскольку на АЗС не проходят зрелищно-развлекательные мероприятия». По оценке РТС новые ограничения коснулись минимум 300 заправок и снизили выручку от услуг общепита на 10-15%.