Московские власти назвали условия для участников вакцинации от коронавируса

В Москве в первоочередном порядке проводится вакцинация от коронавируса жителей, находящихся в основной группе риска – это врачи и учителя, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, существует еще ряд ограничений: возраст должен быть от 18 до 60 лет, отсутствие хронических заболеваний, прикрепление к московской поликлинике, неучастие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, не болеть ОРВИ в течение двух недель до прививки, отсутствие других прививок в последние 30 дней, отстуствие беременности или кормления грудью.

«С 4 декабря с 8:00 расширяются основные группы риска и вводится электронная запись на прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V». К первоочередным группам риска относятся москвичи, которые по долгу службы ежедневно контактируют с большим количеством людей. Кроме работников медицинских или образовательных учреждений, не важно, частных или государственных, вакцинироваться смогут сотрудники городских социальных учреждений. По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться. В итоге вакцинация станет доступна для всех жителей столицы. Собираясь на вакцинацию, возьмите с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Например, справку с места работы. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений», ­– говорится в сообщении.