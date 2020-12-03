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Власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год

Москва, 03.12.2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин обратился к туристам с просьбой отказаться от посещения северной столицы в период новогодних праздников, пишет «Коммерсантъ». Он пояснил, что власти исходят из необходимости из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекции снизить туристический поток в город. Самих горожан чиновник призвал встречать праздник дома, в кругу семьи.

«Нам предстоят праздники и предстоят каникулы. Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году», - заявил Елин в ходе брифинга.

Ранее вступили в силу новые ограничительные меры, которые были введены в городе из-за роста новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, и будут действовать в период новогодних каникул.

В частности, с 4 декабря в северной столице закрываются катки, аквапарки, выставочные залы в музеях. В период с 29 декабря по 10 января вводятся временные ограничения на работу ресторанов и кафе, которые должны будут прекращать работу в 19.00.

В период с 30 декабря по 3 января заведения общепита смогут работать только в режиме «на вынос». Также в период новогодних каникул будут закрыты все музеи, театры, не будет принимать посетителей зоопарк.

В городе по последним данным выявляется в день 3,6-3,7 тысяч человек, инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа. Статистику Елин назвал показателем «неустойчивого равновесия».

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