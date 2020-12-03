Власти Таиланда планируют отказаться от массового туризма

Власти Таиланда собираются из-за пандемии коронавируса COVID-19 временно отказаться от массового туризма.

По словам главы Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна, королевству необходимо обновить свою туристическую отрасль в период после завершения пандемии, а также увеличить средние расходы на душу населения на 30%.

«Больше никакого массового туризма», — цитирует тайского чиновника издание Bangkok Post. – Только после того, как туристическая отрасль сможет встать на ноги, Таиланд вновь станет привлекательным местом».

Как пояснил глава Управления по туризму, это означает, что власти королевства должны будут обеспечивать безопасность и гигиену всем прибывающим в страну. При этом он подчеркнул, что в 2021 году Таиланд рассчитывает принять около 8 млн туристов.

Супасорн убеждён, что таиландский туризм сможет быстро прийти в норму, но признал, что вторая волна коронавируса очень больно ударила по турдеятельности и будет мешать её восстановлению.

«Несмотря на то, что за последние пару месяцев мы ослабили ограничения на въезд в Таиланд для некоторых групп иностранцев, в октябре на территорию королевства прибыли всего чуть более одной тысячи человек», – подчеркнул он, напомнив, что до пандемии Таиланд ежемесячно посещало около 3 млн туристов.

В свою очередь глава Минфина Таиланда Акхом Темпиттайапайсит предположил, что в 2021 году королевство посетят 8 млн иностранцев, в 2022 году – 16 млн, в 2023 – 32 млн, а 2024 – 40 млн.

Согласно данным властей Таиланда, в период с 1 января по 30 октября 2020 года число прибывших в Таиланд иностранцев составило 6,7 млн человек. В 2019 году королевство посетило более 40 млн туристов.