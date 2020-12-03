Стало известно о симптомах после прививки «Спутник V»

После прививки вакциной "Спутник V" каждый десятый пациент может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту, а у 1,5% может заложить нос или запершить в горле, говорится памятке о препарате, которую выдают в Москве всем вакцинируемым, пишет РИА «Новости».

Однако в большинстве своем прививка переносится гражданами хорошо, а при недомогании медики советуют не волноваться, поскольку данная реакция является нормальная индивидуальной реакцией организма и признаком формирования иммунитета, говорится в методичке.

Тем, у кого появляется слабость, недомогание, общая усталость и тошнота, рекомендуется уменьшить физическую нагрузку и дать себе отдохнуть, а при жаре следует принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен) или вызвать врача, говорится в докуменете, который имеется в распоряжении агентства.

Также у 4,7% вакцинируемых может возникнуть боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Таким пациентам рекомендуют принимать антигистаминные.

Отмечается, что москвичи, которые привились новой вакциной, получают сертификат о выполненной иммунизации.