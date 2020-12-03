Врачи рассказали о симптомах опасного осложнения COVID-19

Специалисты клиники Мэйо – одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира – назвали симптомы мультисистемного воспалительного синдрома, который может возникнуть в результате чрезмерного иммунного ответа на коронавирус. При этом установлено, что это заболевание, которое вызывает воспаление различных частей тела и органов, сопровождающееся отеком, часто с покраснением и болью, может возникнуть в первые несколько недель после заражения как у детей, так и у взрослых, передаёт Medical Xpress.

Главными признаками мультисистемного воспалительного синдрома является лихорадка, которая длится более 24 часов, рвота, диарея, боль в животе, сыпь на коже, оттёк конечностей, покраснение глаз, припухлость губ и языка, а также чувство сильной усталости. Среди экстренных симптомов врачи назвали острые боли в животе, рвоту, диарею, одышку, боли в груди, посинение губ и лица, трудности с пробуждением, пониженное давление и обмороки.

При появлении хотя некоторых из перечисленных симптомов, рекомендуется незамедлительное обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что Анча Баранова – профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) – предупредила перенесших коронавирус людей о преждевременном старении. По словам специалиста, преждевременное старение организма угрожает даже тем пациентам, которые перенесли COVID-19 в лёгкой форме.

Согласно исследованию, участниками которого стали амбулаторные пациенты, перенесшие ковид в умеренной и лёгкой форме, у 70% из них наблюдалась патология некоторых внутренних органов. При этом главная патология была не сердечная - основные проблемы возникали с печенью (жировой гепатоз) и с поджелудочной железой (жировые перерождения ткани).

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 28 145 новых больных коронавирусом, что стало новым антирекордом по числу заболевших в стране на всё время пандемии. Общее количество инфицированных за всё время пандемии достигло 2 375 546 человек.

Число летальных исходов за сутки составило 554 случаев. Всего же от COVID-19 в РФ умерли уже 41 607 человек. Выписаны из российских больниц 29 502 пациента, в общей сложности успешно перебороли болезнь 1 859 851 человек.

В Москве выявлено 7750 новых случаев, выздоровели за сутки 6 849 человек, число летальных исходов достигло 73 человек. На втором месте по заболеваемости находится Санкт-Петербург (+3692), на третьем Московская область (+1 193). В пятерке также Нижегородская область (+481) и Карелия (+472).