Япония к 2050 году запретит двигатели внутреннего сгорания

Япония до 2035 года планирует отказаться от автомобилей, чьи двигатели работают только на бензине или дизеле, сообщает японский телеканал NHK. Запрет не коснется гибридов, которые имеют двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель.

А с 2050 года планируется ввести запрет на гибридные машины и полностью перейти на электромобили.

Ранее стало известно, что Великобритании введет запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года (ранее этот запрет планировалось ввести с 2035 года). Для гибридных автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем, запрет на продажу наступит в 2035 году.