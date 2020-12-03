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Японцы раскрыли секрет своего долголетия

Москва, 03.12.2020

Японцы – лидеры по числу долгожителей в мире. Секрет продолжительной жизни жителей Страны восходящего солнца кроется в правильном питании. А одно из самых полезных блюд, которое присутствует в ежедневном рационе каждого японца – натто.

Это традиционное японское блюдо, приготовленное из сброженных соевых бобов. Как правило, натто потребляют на завтрак. Оно отличается специфичным запахом, а на вкус сладко-солёное, передаёт Food.news.

Согласно исследованию японских учёных, натто содержит фермент, который может помочь прочистить артерии и носовые пазухи. Этот фермент, называемый наттокиназа, производится, когда варёные соевые бобы подвергаются ферментации с бактерий под названием Bacillus natto.

Известно, что наттокиназа обладает мощными фибринолитическими или «разрушающими сгусток» свойствами. Таким образом, он разрушает тромбы и атеросклеротические бляшки, называемые фибриногеном. А как известно, именно фибриноген увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Наттокиназа, которая впервые была открыта японскими учёными ещё в 1980 году, может растворять избыток фибрина в кровеносных сосудах для улучшения кровообращения и снижения риска тяжёлого свертывания крови. Также этот фермент снижает уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) «плохого» холестерина (ЛПНП) и увеличивает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП). Кроме того, это вещество значительно улучшает кровоток и снижает кровяное давление.

Рецепт приготовления натто

Промойте и замочите соевые бобы на 10-15 часов. После чего добавьте сахар из расчёта 1 чайная ложка на 110 грамм сухих бобов. Отварите соевые бобы (40 минут). Лучше это сделайте на пару.

Поместите бобы в контейнер и остудите их до температуры 40 градусов. Возьмите закваску натто (её можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести в специализированных интернет-магазинах) и высыпьте в соевые бобы, тщательно перемешайте и накройте влажной марлей.

Затем содержимое поместите в йогуртницу или в тёплое место на 24 часа. При необходимости смачивайте марлю холодной кипяченой водой. После того, как натто будет готов, за отделенным бобом должно тянуться множество прозрачных нитей. Затем поместите натто в герметичный контейнер и поставьте в холодильник для дозревания на 7-8 дней. Всё, натто готов, его можно есть.

Уже готовое блюдо допустимо разогревать до комнатной температуры, но только естественным путём. Микроволновую печь для этого использовать категорически запрещено, так как она уничтожит полезные для организма бактерии.

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