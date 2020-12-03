Кушать подано: почему тормозится программа продовольственных сертификатов

Выдача так называемых продуктовых сертификатов самым социально незащищенным категориям граждан может быть, наконец, оформлена законодательно, если Госдума примет проект, внесенный в четверг.

Законопроект, разработанный семью депутатами (от фракции ЛДПР) и двумя сенаторами, предусматривает выдачу таких сертификатов гражданам, чей доход не превышает величину прожиточного минимума.

В денежном выражении стоимость такого сертификата предполагается определить в 25 процентов от прожиточного минимума в том регионе, где проживает получатель.

«Продуктовыми карточками» эти сертификаты не называют из-за слишком явных аллюзий с периодом войны или с последними годами СССР.

И ни в чем себе не отказывай

В США программа food stamps (известная как SNAP) существует десятилетия, и ей пользуется около 40 миллионов американцев. В ряде западных стран (например, в Канаде) существует практика «продуктовых банков» (food banks), где нуждающийся может раз в неделю получить минимальный набор продуктов вообще бесплатно. Но государство не имеет к этому отношения: фонды таких банков полностью формируются за счет добровольных пожертвований в натуральном виде: граждане приносят туда продукты, которые они сочли избыточными — или с истекающим сроком годности.

Причина выдавать именно карточки вместо денег состоит в том, чтобы получатель не мог потратить их на что-то иное, кроме определенного перечня товаров — а не на, скажем, табак или алкоголь. По схожему принципу действует программа родительского капитала, который невозможно израсходовать, например, на покупку бриллиантов.

В самой России с сертификатами на еду пока экспериментируют на региональном уровне — в Москве, Калининграде и Ростове-на-Дону. Но, по мнению авторов сегодняшнего законопроекта, из-за эпидемии коронавируса число потенциальных получателей продовольственной помощи возросло, почему и возникла необходимость вывести единичные региональные проекты на общенациональный уровень.

Эксперты, однако, сомневаются в том, что инициатива (несомненно, полезная и нужная) встретит одобрение думского большинства. Как минимум — на этот раз и не только потому, что правящей партии ни к чему делать рекламу своим политическим конкурентам. Главным камнем преткновения может стать цена вопроса и неопределенность с целевой группой получателей продуктовой помощи, указывают они.

В 2017 году в Минпромторге оценивали затраты на введение федеральной «продовольственной программы» минимум в 200 млрд рублей. В 2018 году министр Денис Мантуров обещал, что ее запустят в следующем году. Однако ни в один федеральный бюджет с тех пор требуемая сумма заложена так и не была — у правительства нет такого умения, как у Иисуса Христа, который несколькими хлебами и рыбами накормил несколько тысяч человек.

По последним официальным данным, число людей в России, живущих за чертой бедности, составляет чуть менее 20 миллионов. Выходит, что (в ценах 2017 года) Минпромторг рассчитывал, что каждый получатель продовольственной помощи «наест» за год на сумму в 10000 рублей.

Невразумительность подобной «помощи» (27 рублей в день, гулять так гулять!) говорит о том, что правительство не намерено выдавать сертификаты всем бедным, а будет каким-то образом определять наиболее нуждающихся.

Не всем сестрам по серьгам

Это в самом деле основное препятствие, из-за которого программу «фудстампов» никак не могут запустить на федеральном уровне, подтверждает гендиректор Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина.

«Большинство экспертов склоняются к мнению, что получатели сертификатов должны определяться не по абстрактному подушевому доходу, а по комплексу жизненных обстоятельств. Потому что у властей есть четкое понимание, что тот "белый" доход, который показывают люди, слишком часто не отражает реальную нуждаемость в дополнительной социальной поддержке. Соответственно, нельзя исключить несправедливые ситуации, когда кто-то будет получать продуктовые сертификаты при том, что для них это далеко не вопрос жизни и смерти», — объяснила она «Эксперту Online».

В вовлеченных в разработку программы кругах склоняются к мысли, что получателями продовольственных сертификатов должны стать в первую очередь многодетные семьи и неработающие пенсионеры с уровнем доходов ниже определенного уровня. Такая селекция сразу увеличит денежное наполнение продуктовой корзины, на которую можно будет обменять «фудстампы».

«Цифры часто выглядят обманчиво. Да, 27 рублей в день смотрятся смехотворно. Но это 810 рублей в месяц. На эту сумму одноразово человек может накупить бакалеи или консервов вполне приличного физического объема, чтобы почувствовать какое-то облегчение. Ведь где-нибудь в глухой провинции это иногда может составлять десятую часть месячной зарплаты или пенсии у человека! А если делить сумму финансирования программы не на те 20 миллионов человек, кто официально признан бедными, а лишь на эту часть, то и наполнение сертификата соответственно возрастает», — говорит Тюрина.

Авторы внесенного в Госдуму в четверг законопроекта не уточняют, каким будет порядок выдачи/получения таких сертификатов — они делегируют возможность определить это правительству. Предполагается, что отоварить сертификаты можно будет в специальных магазинах, которые определят региональные власти — по сути, им будут приданы функции тех самых food banks.

ИАМ вел консультации с американскими экспертами в области соцподдержки населения еще десять лет назад, и предлагаемая сейчас для России схема продуктовой помощи очень многое взяла из американской практики, рассказывает Тюрина.

«Вероятнее всего, власти буду заключать договоры с продовольственными сетями, которые позиционируют себя как масс-маркет — «Дикси», «Пятерочка», магазины у дома. И эти сети будут получать компенсации на суммы отоваренных сертификатов. То есть для магазинов это не будет какой-то финансовой нагрузкой. А выбирать, какие из сетей будут подключены к программе, планируется по результатам тендеров. Этот механизм как раз и работает в США», — говорит эксперт.

Все бедные бедны, но некоторые беднее других

Один из разработчиков программы продуктовых сертификатов, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал «Эксперту Online», что она была вчерне готова еще к 2014 году, и ее запуск намечался на 2015 год.

«Именно тогда появилась эта цифра — 200 или 300 млрд рублей. Но что эта цифра означает в сегодняшних ценах — я понять не могу. Возможно, это покрывает только затраты на тестовый режим, который сейчас обкатывается в нескольких регионах. Но в любом случае, снабдить за эти деньги сертификатами все 20 миллионов бедных не получится никак», — констатирует он.

Холод соглашается с Тюриной, что из общего числа российских бедных придется выделять какую-то группу «особенно бедных», которая и станет целевой для выдачи продовольственной помощи. Только в этом случае удастся уложиться в названные Минпромторгом суммы, чтобы они не превращались в фикцию.

«Именно из-за отсутствия разъяснений того, кто является субъектом продовольственной помощи, эта программа так долго не имплиментируется. И если на все эти вопросы не будет дан четкий ответ, то у законопроекта нет никаких шансов пройти через Госдуму и на этот раз», — уверен эксперт.

Согласно законопроекту, перечень продуктов, выдаваемых по сертификатам, будет определяться на местах. Но строго оговаривается, что это могут быть продукты исключительно российского производства (то есть белорусская «молочка» и турецкие помидоры в перечень не попадут — даже при том, что они дешевле российских аналогов).

Это ограничение не уникально для российского проекта, потому что позволяет правительствам поддержать одновременно и нуждающихся, и их «кормильцев», говорит бывший замминистра сельского хозяйства.

«Стремление убить одним выстрелом двух зайцев вполне оправдано. Но я полагаю, что в данном случае должно быть специально оговорено, что это ограничение распространяется только на те импортные продукты, у которых есть российские аналоги. Ведь несправедливо лишать людей кофе, бананов и прочих продуктов, которые в России не произрастают по природным условиям», — считает Холод.