Кушать подано: почему тормозится программа продовольственных сертификатов

Выдача так называемых продуктовых сертификатов самым социально незащищенным категориям граждан может быть, наконец, оформлена законодательно, если Госдума примет проект, внесенный в четверг.
Законопроект, разработанный семью депутатами (от фракции ЛДПР) и двумя сенаторами, предусматривает выдачу таких сертификатов гражданам, чей доход не превышает величину прожиточного минимума.
В денежном выражении стоимость такого сертификата предполагается определить в 25 процентов от прожиточного минимума в том регионе, где проживает получатель.
«Продуктовыми карточками» эти сертификаты не называют из-за слишком явных аллюзий с периодом войны или с последними годами СССР.
В США программа food stamps (известная как SNAP) существует десятилетия, и ей пользуется около 40 миллионов американцев. В ряде западных стран (например, в Канаде) существует практика «продуктовых банков» (food banks), где нуждающийся может раз в неделю получить минимальный набор продуктов вообще бесплатно. Но государство не имеет к этому отношения: фонды таких банков полностью формируются за счет добровольных пожертвований в натуральном виде: граждане приносят туда продукты, которые они сочли избыточными — или с истекающим сроком годности.
Причина выдавать именно карточки вместо денег состоит в том, чтобы получатель не мог потратить их на что-то иное, кроме определенного перечня товаров — а не на, скажем, табак или алкоголь. По схожему принципу действует программа родительского капитала, который невозможно израсходовать, например, на покупку бриллиантов.
В самой России с сертификатами на еду пока экспериментируют на региональном уровне — в Москве, Калининграде и Ростове-на-Дону. Но, по мнению авторов сегодняшнего законопроекта, из-за эпидемии коронавируса число потенциальных получателей продовольственной помощи возросло, почему и возникла необходимость вывести единичные региональные проекты на общенациональный уровень.
Эксперты, однако, сомневаются в том, что инициатива (несомненно, полезная и нужная) встретит одобрение думского большинства. Как минимум — на этот раз и не только потому, что правящей партии ни к чему делать рекламу своим политическим конкурентам. Главным камнем преткновения может стать цена вопроса и неопределенность с целевой группой получателей продуктовой помощи, указывают они.
В 2017 году в Минпромторге оценивали затраты на введение федеральной «продовольственной программы» минимум в 200 млрд рублей. В 2018 году министр Денис Мантуров обещал, что ее запустят в следующем году. Однако ни в один федеральный бюджет с тех пор требуемая сумма заложена так и не была — у правительства нет такого умения, как у Иисуса Христа, который несколькими хлебами и рыбами накормил несколько тысяч человек.
По последним официальным данным, число людей в России, живущих за чертой бедности, составляет чуть менее 20 миллионов. Выходит, что (в ценах 2017 года) Минпромторг рассчитывал, что каждый получатель продовольственной помощи «наест» за год на сумму в 10000 рублей.
Невразумительность подобной «помощи» (27 рублей в день, гулять так гулять!) говорит о том, что правительство не намерено выдавать сертификаты всем бедным, а будет каким-то образом определять наиболее нуждающихся.
Это в самом деле основное препятствие, из-за которого программу «фудстампов» никак не могут запустить на федеральном уровне, подтверждает гендиректор Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина.
«Большинство экспертов склоняются к мнению, что получатели сертификатов должны определяться не по абстрактному подушевому доходу, а по комплексу жизненных обстоятельств. Потому что у властей есть четкое понимание, что тот "белый" доход, который показывают люди, слишком часто не отражает реальную нуждаемость в дополнительной социальной поддержке. Соответственно, нельзя исключить несправедливые ситуации, когда кто-то будет получать продуктовые сертификаты при том, что для них это далеко не вопрос жизни и смерти», — объяснила она «Эксперту Online».
В вовлеченных в разработку программы кругах склоняются к мысли, что получателями продовольственных сертификатов должны стать в первую очередь многодетные семьи и неработающие пенсионеры с уровнем доходов ниже определенного уровня. Такая селекция сразу увеличит денежное наполнение продуктовой корзины, на которую можно будет обменять «фудстампы».
«Цифры часто выглядят обманчиво. Да, 27 рублей в день смотрятся смехотворно. Но это 810 рублей в месяц. На эту сумму одноразово человек может накупить бакалеи или консервов вполне приличного физического объема, чтобы почувствовать какое-то облегчение. Ведь где-нибудь в глухой провинции это иногда может составлять десятую часть месячной зарплаты или пенсии у человека! А если делить сумму финансирования программы не на те 20 миллионов человек, кто официально признан бедными, а лишь на эту часть, то и наполнение сертификата соответственно возрастает», — говорит Тюрина.
Авторы внесенного в Госдуму в четверг законопроекта не уточняют, каким будет порядок выдачи/получения таких сертификатов — они делегируют возможность определить это правительству. Предполагается, что отоварить сертификаты можно будет в специальных магазинах, которые определят региональные власти — по сути, им будут приданы функции тех самых food banks.
ИАМ вел консультации с американскими экспертами в области соцподдержки населения еще десять лет назад, и предлагаемая сейчас для России схема продуктовой помощи очень многое взяла из американской практики, рассказывает Тюрина.
«Вероятнее всего, власти буду заключать договоры с продовольственными сетями, которые позиционируют себя как масс-маркет — «Дикси», «Пятерочка», магазины у дома. И эти сети будут получать компенсации на суммы отоваренных сертификатов. То есть для магазинов это не будет какой-то финансовой нагрузкой. А выбирать, какие из сетей будут подключены к программе, планируется по результатам тендеров. Этот механизм как раз и работает в США», — говорит эксперт.
Один из разработчиков программы продуктовых сертификатов, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал «Эксперту Online», что она была вчерне готова еще к 2014 году, и ее запуск намечался на 2015 год.
«Именно тогда появилась эта цифра — 200 или 300 млрд рублей. Но что эта цифра означает в сегодняшних ценах — я понять не могу. Возможно, это покрывает только затраты на тестовый режим, который сейчас обкатывается в нескольких регионах. Но в любом случае, снабдить за эти деньги сертификатами все 20 миллионов бедных не получится никак», — констатирует он.
Холод соглашается с Тюриной, что из общего числа российских бедных придется выделять какую-то группу «особенно бедных», которая и станет целевой для выдачи продовольственной помощи. Только в этом случае удастся уложиться в названные Минпромторгом суммы, чтобы они не превращались в фикцию.
«Именно из-за отсутствия разъяснений того, кто является субъектом продовольственной помощи, эта программа так долго не имплиментируется. И если на все эти вопросы не будет дан четкий ответ, то у законопроекта нет никаких шансов пройти через Госдуму и на этот раз», — уверен эксперт.
Согласно законопроекту, перечень продуктов, выдаваемых по сертификатам, будет определяться на местах. Но строго оговаривается, что это могут быть продукты исключительно российского производства (то есть белорусская «молочка» и турецкие помидоры в перечень не попадут — даже при том, что они дешевле российских аналогов).
Это ограничение не уникально для российского проекта, потому что позволяет правительствам поддержать одновременно и нуждающихся, и их «кормильцев», говорит бывший замминистра сельского хозяйства.
«Стремление убить одним выстрелом двух зайцев вполне оправдано. Но я полагаю, что в данном случае должно быть специально оговорено, что это ограничение распространяется только на те импортные продукты, у которых есть российские аналоги. Ведь несправедливо лишать людей кофе, бананов и прочих продуктов, которые в России не произрастают по природным условиям», — считает Холод.