В России установлен новый антирекорд по суточному приросту больных COVID

За минувшие сутки в России выявлено 28 145 новых больных коронавирусом, общее количество инфицированных за все время пандемии достигло 2 млн 375 546 человек. Число летальных исходов за сутки составило 554 случаев. Всего же отCOVID-19 в стране умерли уже 41 607 человек. Выписаны из российских больниц 29 502 пациента, в общей сложности успешно перебороли болезнь 1 млн 859 851 человек.

В Москве выявлено 7750 новых случаев, выздоровели за сутки 6 849 человек, число летальных исходов достигло 73 человек. На втором месте по заболеваемости находится Санкт-Петербург (+3692), на третьем Московская область (+1 193). В пятерке - Нижегородская область (+481) и Карелия (+472). В десятке - Архангельская область (+399), Свердловская область (+382) и Волгоградская область (+359), Воронежская область (+353) и Хабаровский край (+338).

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация в столице начнется 5 декабря, а с 4 декабря москвичи смогут подать заявку на прививку в электронном виде. Те, кто будет вакцинирован «Спутником V», получат сертификат. Непосредственно перед прививкой врач должен расспросить о самочувствии человека, просмотреть его историю болезни и измерить температуру. Первыми привиться смогут гаждане, попадающие в группу риска, говорится в соощении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.