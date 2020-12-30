Банкиры зачехлили оружие

Откуда они знали?

Крупнейший датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал прогноз самых невероятных событий, которые могут случиться с миром в 2021 году. В их числе и достаточно маловероятные.

В то же время, как минимум несколько предсказаний банка обычно сбываются. В 2020-м, например, как там и предсказывали, мир оказался в стоянии беспрецедентного финансового и экономического кризиса.

«Ты знал!», — говорят в таких случаях. Банкиры, кстати, публикуют свои предсказания в Forbes, так что это можно считать совместным продуктом с авторитетным американским экономическим журналом.

Если и были собственно экономические предпосылки для кризиса, то они не являлись надежной базой для предсказаний. А он все же случился, хотя его реальной причины — пандемии, никто предсказать не смог. При этом эпидемия коронавируса в Китае уже начиналась.

А ведь можно вспомнить еще и обложку The Economist с четырьмя «всадниками Апокалипсиса», движущимися с Востока, у одного из которых (отождествимого с всадником-Чумой) корона на голове.

Тут поневоле приходят на ум мысли о срежессированности ситуации, о том, что кризис готовили и искали для него триггер. Зачем? Например, не будь пандемии, президентом США, скорее всего, остался бы Трамп, так как Америка демонстрировала впечатляющие экономические успехи. А именно по «трамповским» отраслям, таким, как нефть, в результате сокращения авиаперевозок и в целом спроса, сильнее всего ударила пандемия COVID-19. Для России нефть тем более важна, а атака на нефтяные цены началась в рамках ОПЕК+ еще и помимо пандемии.

Но это, конечно, конспирология. Тем не менее, радует, что на этот год Saxo Bank смилостивился и не выдает никаких страшных прогнозов. Напротив. В экономике он обещает — уф! — отскок.

Год цифрового юаня

Прогнозы Saxo Bank на следующий год, так или иначе, формируются исходя из трендов и событий на мировых рынках в течение предыдущего года, рационализирует ситуацию главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Так, например, считает он, не составило бы труда даже рядовому американцу или европейцу с таким же успехом спрогнозировать проигрыш Трампа на выборах США, или беспрецедентный экономический кризис, предпосылки которого уже проблескивали в четвертом квартале 2019 года.

Учитывая, что часть ныне предсказанных событий уже находится в стадии высокой готовности или действительно является следствием чего-то (цифровой юань или стремительное развитие цифровых технологий), факт их реализации в будущем — это вполне очевидное событие.

Китайские власти уже дали понять всему миру, что настроены серьезно в отношении этой инициативы, отмечает он. В доказательство можно привести тот факт, что уже сейчас в Китае, можно даже сказать, навязывается, обязанность гражданам совершать все финансово-торговые операции только с помощью цифровых технологий, а оборот наличных денег в стране резко снижается.

Артем Тузов из ИК «Универ Капитал» из предсказаний на будущий год также считает наиболее вероятным прогноз по запуску в Китае цифровой валюты. В течение 2020 года КНР тестировал систему цифрового юаня в нескольких провинциях, так что это даже не прогноз, а реальный сценарий.

Эта цифровая валюта действительно может показать высокую стабильность и привлечь инвесторов, говорит он, так как только Китай завершает этот год ростом экономики (в пределах 4-5%), в отличие от других развитых государств мира. Запустить цифровые аналоги фиатных валют также планируют Евросоюз и Россия.

Эксперт также согласен с прогнозом роста цен на серебро. Они растут в этом году более чем на 30% и вырастут в 2021 году — скажется повышенный спрос на металл в промышленности. Серебро считается и хорошей инвестицией, замечает он.

Алексею Антонову видится странным ожидание того, что количество предложений на рынке труда будет падать, но при этом производительность труда позволит создать условия для обеспечения всех людей фиксированным доходом. Либо здесь какой-то не совсем корректный перевод, либо это крайняя степень утопии. Раздача денег населению пока практикуется лишь в некоторых странах Скандинавии, но нельзя говорить в связи с этим обо всем мире или даже хотя бы о странах Евросоюза.

Об ожидаемом банком быстром восстановлении мировой экономики речь не идет, умеренно пессимистично настроен Артем Тузов — будет отскок после снятия ограничений на фоне проведения массовой вакцинации. После рекордного падения экономик разных стран резкий всплеск потребления неизбежен — сработает эффект отложенного спроса. Но это будет кратковременное явление — сокращение доходов населения во всем мире приведет к тому, что в дальнейшем спрос будет стагнировать вместе с экономикой.

Прогноз о резком разгоне мировой экономики на фоне вакцинации и, как следствие, росте инфляции Алексей Антонов считает правдоподобным. Инфляционные риски не обойдут и Россию, уверен он.

«Следующий год с точки зрения экономического развития в РФ будет крайне нестабильным из-за нарушения баланса в предыдущем, поэтому, на наш взгляд, неизбежно повышение ставки рефинансирования со стороны ЦБ и новые шаги со стороны правительства по части поддержки регионов и населения, но меры уже не будут такими беспрецедентными как в 2020 году», — говорит Антонов.

Прогноз развития чистой энергетики — долговременный тренд: курс на декарбонизацию принят в ЕС и других регионах, поэтому очевидно, что будет расти доля возобновляемой энергетики. Однако, уверен Тузов, это тенденция на следующие десятки лет, и текущее состояние ВИЭ вряд ли позволит уже в следующем году обычным гражданам получить доступ к дешевой зеленой энергии.

Скачок в развитии чистой энергетики вплоть до возможности каждого домохозяйства прийти к независимости по части энергообеспечения кажется пока утопией, полагает и Алексей Антонов. Полное самообеспечение по-прежнему будет доступно лишь небольшому проценту домохозяйств в странах с развитой экономикой, уверен он.

Среди наиболее реалистичных прогнозов, по его мнению, следует выделить намерение переезда штаб-квартиры компании Amazon на Кипр. Однако, что касается успеха лоббирования изменения налогообложения на еще более комфортное, то здесь, скорее всего, Евросоюз вряд ли допустит серьезные сдвиги. Торговый гигант если и будет экономить, но не так масштабно, как прогнозируют в Saxo Bank.

Также следует согласиться с прогнозом относительно выделения финансовой помощи Германией в пользу Франции — это неизбежно, учитывая потери последней и более стабильное финансовой положение первой экономики ЕС.

При этом эксперт считает, что до предсказанного банкротства крупнейшие банки Франции дойти все же не должны.

Что касается виляния блокчейн-технологий на формирование и распространения fake-news, то здесь речь, возможно, будет идти не о тотальном объединении всех правительств и предприятий, а лишь о ряде стран или целых коалициях. Об объединении всего мира в борьбе с этой проблемой говорить пока преждевременно, уверен Алексей Антонов.