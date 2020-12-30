Боливия купит 5,2 млн доз «Спутник V»

Россия и Боливия подписали контракт на поставку российской вакцины «Спутник V», сообщает «РИА Новости».

«Мы рады подписанию этого важнейшего соглашения для нашей страны, для нашего народа… В контракте 5,2 миллиона доз», – сказал президент Боливии Луис Арсе.

Ранее вице-президент страны Венесуэлы Делси Родригес заявила, что подписан контракт с Россией на «Спутник V» для вакцинации 10 миллионов человек.

25 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступят в российские медицинские учреждения в январе-феврале 2021 года.