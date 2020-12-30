Евросоюз и Китай подпишут крупнейшее соглашение вразрез с США

Судя по тому, что в среду состоится подписание неоднократно откладывавшегося соглашения между Евросоюзом и Китаем об инвестициях, сторонам удалось преодолеть противоречия. Теперь экономики ЕС и КНР станут более взаимозависимыми.

Китай уже сейчас является вторым по объемам торговым партнером Евросоюза и уступает по этому показателю только США. Объем торговли между ЕС и КНР оценивается более чем в 1 млрд евро в день.

Главным вопросом переговоров по соглашению было открытие китайских рынков для европейских инвесторов, а также решение ряда важных проблем в сотрудничестве между Европой и Поднебесной — субсидий Пекина китайским компаниям, что ставит их в привилегированное положение; контроля государства над предприятиями и принуждения европейских компаний делиться технологиями. Вероятно, после подписания соглашения для инвесторов из Старого Света откроются сектор производства электромобилей, телекоммуникационный сектор и сектор частных больниц.

Переговоры об инвестиционном соглашении начались давно, еще в 2013 году. В последние два года, однако, произошли серьезные перемены на политическом фоне, замедлившие их ход. Речь, в первую очередь идет, напоминает Guardian, об обращении китайских властей с уйгурами, которое на Западе считают притеснениями, и о ситуации со свободой слова в Гонконге.

Предстоящее соглашение вызвало вспышку самого настоящего гнева новой администрации в США, которая приступает к работе через три недели. Дело дошло до того, что будущий помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан публично потребовал от Брюсселя обязательно проконсультироваться с ним, прежде чем подписывать бумаги. Любопытно, что обеспокоенность новой администрации в какой-то мере разделяет Франция. Париж требовал более четкого прописания в соглашении запрета Пекина на использование принудительного труда уйгуров, что Пекин, естественно, отрицает.

«Непостижимо, что Евросоюз бросился подписывать инвестиционное соглашение с Китаем за несколько недель до вступления в должность Джо Байдена и его администрации при том, что перед этим несколько лет твердил о необходимости совместной трансатлантической политики по отношению к КНР», — высказал претензии Вашингтона к союзникам старший сотрудник Брукингского института Том Райт.

На встрече послов ЕС в понедельник генеральный директор по торговле Еврокомиссии Сабина Вейанд подчеркнула, что Брюссель, несмотря на возражения в США, все равно планирует подписать инвестиционное соглашение с Китаем еще в 2020 году. На этом же настаивает, кстати, и Берлин. Немцы хотят, чтобы соглашение было подписано во время их шестимесячного ротационного президентства в Евросоюзе, которое истекает 31 декабря.

Дональд Трамп «дорабатывает» свой президентский срок на поле для гольфа и продолжая упорно повторять утверждения о фальсификациях на президентских выборах. До начала работы администрации Байдена еще три недели. Похоже, что в Брюсселе решили, что эти дни относительного «безвластия» в Вашингтоне являются идеальным моментом для укрепления независимого курса в политике по отношению к КНР.

«Евросоюзовские послы приветствовали последний прогресс в переговорах между Брюсселем и Пекином, — заявил один из европейских дипломатов. — Ни одна делегация не назвала ни одной причины, которая могла бы помешать подписанию соглашения».

Разве что только глава польского внешнеполитического ведомства Збигнев Рау призвал ЕС не торопить события и больше советоваться с Вашингтоном.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил вчера о большом прогрессе в переговорах в последние дни и подчеркнул, что соглашение принесет пользу обеим сторонам.

Соглашение об инвестициях между ЕС и КНР будет подписано на видеоконференции между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом КНР Си Цзиньпином. Затем документ поступит на ратификацию Европарламента. Который, между прочим, в недавнем прошлом официально осудил применение принудительного труда в Китае.

Возникнут разногласия между исполнительной и законодательной властью объединенной Европы или нет, покажет время. Никаких сомнений в том, что инвестиционное соглашение ратифицирует китайский парламент, Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), конечно, нет.