Honda уходит с российского рынка

Российская дочерняя компания Honda – «Хонда Мотор Рус» в течение 2022 года прекратит поставки новых автомобилей в Россию, говорится в официальном сообщении компании.

«Дочерняя компания Honda Motor Co – «Хонда Мотор Рус» объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации в течение 2022 года», - говорится в заявлении. Представители компании заявили, что решение продиктовано стратегией дальнейшего развития автомобильного бизнеса Honda Motor.

Также изменения продиктованы общими мировыми условиями «продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности». Уточняется, что прекратятся поставки только легковых автомобилей, продажи мотоциклов, моттотехники и силовой техники продолжатся. Также продолжится дилерское обслуживание автомобилей Honda.

В настоящее время в России можно приобрести две модели Honda - кроссоверы CR-V и Pilot по цене от 2 319 900 и от 3 599 900 рублей соответственно. В предыдущий раз Honda пыталась уйти из России в 2015 году.

