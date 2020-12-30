Ищите деньги в интернете

Кризис загнал платежи в онлайн

В январе 2020 года россияне провели 22,9 млн онлайн-платежей, а в ноябре — на 40% больше, 32 млн операций, выяснила компании «Мир Plat.form», на чьи данные ссылаются «Известия». Газета приводит также данные вице-президента ВТБ Алексея Киричека: тенденция перехода покупок в онлайн наблюдалась в стране все последние годы, но переломный момент пришелся именно на II квартал 2020-го.

Кроме того, он сообщил, что в 2020-м году впервые в России доля операций по снятию наличных составила менее 50%, и, соответственно, более половины всех операций стало приходиться на расчеты банковскими картами. Это, впрочем, те же офф-лайн расчеты, а не платежи через интернет.

Покупки в интернет-магазинах действительно выросли до рекордных значений по сравнению с предыдущими годами, потому что в самый пик локдауна были закрыты практически все магазины, кроме продуктовых, залы ресторанов и так далее, соглашается основатель Talkbank Михаил Попов. Люди, даже те, кто ранее сторонился онлайн-покупок в силу разных причин — боязни киберугроз или просто низкой интернет-грамотности, стали активно использовать такие виды платежей.

Многие впервые попробовали онлайн-покупки с доставкой товаров или еды, или заказали какие-то онлайн-развлечения. Например, очень сильно выросли продажи у онлайн-кинотеатров.

Пандемия сыграла положительную роль в развитии электронной коммерции, констатирует он. Многие интернет-магазины значительно выросли. Наиболее яркие примеры — Ozon и Wildberries.

Ozon на фоне успехов от роста интернет-покупок успешно провел IPO в Нью-Йорке, ставшее одним из лучших размещением акций в этом году. И в целом для российского рынка это один из хороших примеров, когда несмотря на все санкционные риски, американские инвесторы активно вкладывают средства в российскую компанию. У Wildberries значительно выросло количество сотрудников. В пик пандемии компания предлагала услуги по приему платежей, в том числе в пользу офлайн магазинов, и обеспечивала доставку их товаров.

Многие бизнесы, которые исторически работали через кассы, перешли на онлайн оплату, и даже возобновив личные встречи с клиентами после снятия локдауна. Они сделали это, в том числе, и для исключения инфекционного риска, связанного с наличными.

Интерес к онлайн кредитованию покупок, по словам Алексея Киричека, также вырос.

Не все так просто с наличными

Доля безналичных расчетов в структуре платежей россиян по итогам 2020 года, по оценке преподавателя Высшей школы управления финансами Анатолия Гожего, может достичь 70%. Однако, скорее всего, это локальный пик эволюции системы потребительских расчетов в нашей стране, предполагает он. И ближайшая перспектива — это сохранение сложившейся в текущем году пропорции между наличными и безналичными платежами.

Кстати, уверен аналитик, говорить о том, что продавцы стали менее заинтересованы в расчетах через кассу, преждевременно. Спрос на наличные со стороны предприятий малого и среднего бизнеса, а так же ИП, только возрастает, что диссонирует с общими ориентирами институциональной финансовой политики и потребностями кредитных учреждений.

Парадокс, но рост заинтересованность предпринимателей в наличных средствах имеет ту же первопричину, что подтолкнула переход населения на безналичные расчеты — пандемию.

В результате кризиса, вызванного, преимущественно, эпидемиологическими причинами, многие предприниматели оказались на грани вымирания, констатирует подаватель Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. В ситуации падения доходов накопление наличных средств в качестве страховки — как от притязаний фискальных органов, так и возможных банковских списаний, становится частью механизма выживания бизнеса. Кроме того, вынужденный режим экономии заставляет предпринимателей искать дополнительные способы уменьшения издержек. И сокращение расходов по банковской комиссии выглядит вполне естественным. Эквайринг в нашей стране по-прежнему дороже, чем в Европе и США.

Тем не менее, тенденция роста безналичного оборота, несомненно, продолжится, считает эксперт. По его мнению, этому во многом должны поспособствовать инициативы ЦБ по внедрению системы быстрых платежей и созданию цифрового рубля, что снизит затраты бизнеса и повысит заинтересованность населения в безопасных и надежных расчетах.

Последовательность и решительность действий ЦБ РФ по совершенствованию национальной платежной системы, вопреки негласному противодействию, как считает Анатолий Гожий, банковского сообщества, позволит значительно снизить издержки по безналичным транзакциям и сделает реальной перспективу доведения доли безналичных платежей в структуре расчетов населения до 80% в ближайшие два-три года, прогнозирует он.