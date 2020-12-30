КС Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий

Конституционный суд (КС) Украины обвинил главу государства Владимира Зеленского в превышении полномочий.

Судьи пришли к заключению, что президент страны вышел за рамки своих конституционных полномочий, подписав указ об отстранении главы КС Украины от должности судьи, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский отстранил от должности сроком на два месяца председателя Конституционного суда страны Александра Тупицкого.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте главы государства, соответствующий указ был им подписан накануне. Президент отметил, что сделал это «ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса».

Между тем, местные СМИ считают одной из главных причин отстранения судьи желание Зеленского показать Западу приверженность курсу на реформы.

В свою очередь украинские политологи уверены, что нынешнее противостояние президента и КС может усложнить взаимодействие Киева с западными партнёрами.

