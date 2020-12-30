Курс доллара: рублю предрекли обвал

Вчерашняя торговая сессия для рубля оказалась очень неоднозначной. Стартовав с отметок 73,79 за доллар и 90,05 – за евро, национальная валюта затем развернулась вверх, переписав в паре с долларом двухнедельный максимум.

Однако к закрытию торгов на Мосбирже рубль заметно просел к доллару и ушёл в более глубокий минус к евро, негативно реагируя на закрытие позиций перед длительными новогодними каникулами.

Так, по данным на 23:50 мск курс доллара составлял 74,04 руб., подорожав за сутки 27,5 коп. Ещё солиднее прибавил евро. Единая валюта ЕС торговалась вечером во вторник по 90,67 руб. (+61,25 коп.).

Таким образом, рубль накануне ушёл в минус в обеих парах на фоне закрытия позиций перед новогодними выходными. При этом почти весь вчерашний день «американец» активно падал к большинству мировых валют на фоне возросшего интереса глобальных игроков к риску из-за подписания законопроекта о мерах помощи американской экономике.

Как пояснил Артём Тузов из ИК «Универ Капитал», североамериканская валюта вчера снижалась к шести ведущим валютам мира после принятия стимулирующего пакета мер от Федрезерва. При этом нефтяные котировки, как напомнил эксперт, наоборот, повышались.

«Но это может быть временным явлением, так как существуют серьёзные опасения относительно увеличения масштабов заражения новым штаммом COVID-19 в мире. Поэтому сегодня мы ждём пару доллар-рубль ниже 74,00, а пару евро-рубль – в диапазоне 90,00-91,00», – сказал он.

Дмитрий Бабин из БКС «Мир инвестиций» напомнил, что несмотря на благоприятный внешний фон, вчера утром рубль испытал кратковременное снижение. После чего, как подчеркнул он, наша валюта стала расти.

«Однако приблизившись к промежуточной поддержке в 73,31 пара доллар-рубль резко развернулась. По нашему мнению, предновогодний спрос на валюту мешает рублю укрепляться. В этой связи, наиболее вероятно, что до конца этого года рубль ещё просядет, уйдя на каникулы выше 74,20», – заявил он.

Эксперты Profinance также отметили, что все последние попытки нацвалюты закрепиться ниже 73,60 пока остаются безуспешными и после временного укрепления непременно происходит откат.

При этом в Profinance считают, что вчерашнее упоминание главой Минфина РФ Антоном Силуановым возможных антироссийских санкций Вашингтона к госдолгу может негативно сказаться на позициях рубля в начале 2021 года.

Напомним, министр финансов заявил, что администрация нового главы Белого дома Джо Байдена может принять решение в отношении ограничений на покупку рублевого госдолга.

«Им нужно делать пиар для себя, поэтому они придумывают эти санкции», – сказал Силуанов.

По мнению экспертов, слова российского министра могут посеять зерно сомнения у глобальных игроков, которые пока продолжают проявлять интерес к риску. Но из-за опасений возможных санкций они мгновенно уйдут из рисковых активов в более защитные, что негативно скажется на курсе рубля.

Аналитики «Финам» подчеркнули, что во вторник рубль ушёл в минус в обеих парах, в моменте теряв к «американцу» почти 0,5%. Евро же и в вовсе прибавлял около 1%.

Сегодня, как напомнили они, состоится последняя торговая сессия этого года. По их мнению, вряд ли она будет какой-то выдающейся, но не исключена фиксация прибыли перед длинными выходными.

«Инвесторы и спекулянты подводят итоги, строят планы на 2021 год, мечтают о новых прибыльных сделках. Можно предположить, что сегодня рыночные обороты будут ещё менее ощутимыми чем накануне. Поэтому рубль в паре с долларом почти наверняка потеряет ещё, остановившись где-то в пределах 74,00-74,40», - уверены они.

Александр Бахтин из «БКС Премьер» считает, что потенциал для укрепления нацвалюты уже исчерпан.

«До конца года из-за спроса на валюту накануне длинных выходных и возможного ухудшения геополитического фона, рубль вероятнее всего останется в коридоре 73,50-74,00», – прогнозирует он.

Ещё более пессимистично оценивает ближайшие перспективы рубля Валерий Емельянов из «Фридом Финанс». По его мнению, сегодня рубль и вовсе может обвалиться к основным резервным мировым валютам, потеряв дополнительно около 50-70 коп.

«На фоне наступления длинных выходных, глобальные игроки, что вполне ожидаемо и объяснимо, стремятся избавиться от риска, предпочитая более защитные активы. Поэтому шансы рубля удержаться хотя бы на позициях вечера вторника равны нулю. Вероятнее всего наша валюта обвалиться на последних торгах года и будет находиться в пределах 74,40-74,60 к доллару», – полагает эксперт.