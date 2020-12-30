Москва расширяет санкции против британских граждан

Россия расширила санкционный список граждан Великобритании, которым запрещается въезд в страну, говорится в официальном сообщении МИД РФ. В ведомстве подчеркивают, что мера является ответной на действия Лондона, а под ограничительные меры подпали британцы, которые причастны к нагнетанию антироссийской санкционной активности.

Для информирования о принятом российской стороной решении в МИД России была вызвана посол Британии Дебора Броннерт, которой сообщили, что «в ответ на неконструктивные и недружественные действия британских властей» Россия приняла решение «о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны». Уточняется, что в список вошли, те кто «причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности».

Британия в октябре текущего года приняла новые ограничительные меры в отношении россиян, которые якобы имели отношение к инциденту с Алексеем Навальным. В частности были введены ограничения в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального».

Западные политики утверждают, что Алексей Навальный был якобы отравлен в России ядом из группы «Новичок», который значится в списке запрещенных ОЗХО. Власти Германии в ответ на официальные запросы Москвы так и не предоставили информацию о расследовании инцидента. При этом европейские политики заявили, что Россия сделала все для спасения Навального, в частности, в Германии подчеркнули, что оппозиционер выжил благодаря оперативным действиям пилотов самолета и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.

