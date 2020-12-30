На Украине нашли альтернативу российской вакцине от коронавируса

На Украине нашли альтернативу российской вакцине от COVID-19.

Как передаёт агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу офиса Владимира Зеленского, Минздрав «самостийной» заключило контракт о поставках в максимально короткие сроки 1,8 млн доз вакцины против коронавируса производства китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech.

«Выполняя задание главы государства, ведомство заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – подчёркивается в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.

Напомним, по данным Минздрава Украины, за всё время пандемии COVID-19 этот вирус выявили у 104 348 человек, выздоровели 698 190 заболевших, скончались от коронавируса – 18 324.

Наша справка

Sinovac Biotech Ltd. – крупнейшая китайская биофармацевтическая компания, занимающаяся исследованием, разработкой, производством и продажей вакцин для защиты человека от инфекционных заболеваний. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира.