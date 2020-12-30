Парламент Великобритании одобрил торговую сделку с ЕС

Нижняя палата британского парламента – Палата общин одобрила торговую сделку между Великобритании и Европейским союзом, сообщает Reuters. «За» законопроект проголосовал 521 депутат, а против — 73. Теперь торговой сделке предстоит пройти одобрение в верхней палате парламента — Палате лордов.

Великобритания покинула ЕС в начале 2020 года, а переходный период после Brexit, в течение которого продолжали действовать прежние торговые нормы, должен был закончится 31 декабря 2021. Стороны вели безуспешные переговоры в течение 2020 года и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял о намерении покинуть ЕС без торгового соглашения, что затруднило бы двустороннюю торговлю.

24 декабря 2020 года Великобритания и ЕС достигли соглашения о торговле.