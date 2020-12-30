Прогноз погоды: синоптики рассказали о погоде в России в первую неделю января

Новый год уже стучится в двери. Все его ждут с надеждой и верой в то, что всё плохое останется в прошлом, уйдут все беды и неприятности и наконец-то наступит спокойная, стабильная жизнь.

Как там будет с жизнью – время покажет, а вот стабильности от погоды ждать пока точно не приходится. По крайней мере, в первые дни 2021 года, как нам обещают синоптики, противостояние циклона приведёт к переменчивой климатической обстановке и перепадам атмосферного давления.

Погода в Москве. Прогноз Гидрометцентра на первую неделю января

В новогоднюю ночь в столичном регионе, по прогнозу Гидрометцентра, температурный фон будет составлять около нуля градусов. Утром 1 января совсем чуть-чуть похолодает – ожидается, что столбики термометров опустятся до минус 1-2.

Ещё сильнее подморозит 3 января, когда погодные градусники покажут минус 3. При этом атмосферное давление пойдёт вверх. Так, если 31 декабря и 1 января на барометрах будет 749 мм рт. ст., то в первое воскресенье года атмосферное давление подскочит до 762-764 мм рт. ст. 4 января будет по-прежнему пасмурно, умеренно морозно (до минус 2-4), но без осадков.

В дальнейшем погода сильно меняться не будет. И лишь к Рождеству климатическая ситуация изменится в сторону похолодания - в ночь 7 января воздух остынет до минус 8.

Прогноз погоды на первые дни января в Санкт-Петербурге

Вот где точно мало, что поменяется с приходом нового года, так это в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Здесь сейчас о зиме напоминает разве что мокрый снег, да высокая влажность воздуха, которая при плюсовом температурном фоне создаёт ощущение небольшого мороза.

В новогоднюю ночь в городе на Неве, по прогнозу синоптиков, будет плюс 2 и выпадет снег. Правда, по-прежнему он будет мокрым и почти сразу растает. В первые дни января в СПб ничего особенного не произойдёт. Плюс 1-2 днём, около нулевой отметки – после полуночи. И так до 7-8 января включительно.

Погода на морских курортах России. Прогноз на 7 дней

Те, кто проведёт новогодние каникулы на морских курортах России, словно на машине времени перенесутся в весну или даже в раннюю осень. В частности, в Крыму в период с 1 по 7 января прогнозируется до плюс 15.

Впрочем, солнечная погода, которая наблюдается сейчас почти по всему полуострову, сменится более пасмурной. А, например, в Ялте 5-6 января возможны кратковременные осадки в виде дождя. В Евпатории небольшой дождь ожидается в новогоднюю ночь, а в Керчи при солнечной погоде столбики термометров выше плюс 10-11 в зимние каникулы не поднимутся.

На курортах Кубани солнечных дней в первые дни января прогнозируется значительно больше. Так, в Сочи утром 1 января при ясной погоде, воздух прогреется до плюс 16. Ни осадков, ни сильного ветра метеорологи не обещают. Такая погода в этом городе-курорте продержится, как минимум до 5 января. Начиная с 6 января на Сочи, Адлер, Анапу и другие курорты Краснодарского края обрушатся сильные ливни, а температурный фон просядет до плюс 7-8.

Прогноз погоды на первую неделю января в Сибири и на Урале

Очень нестабильная погода, по прогнозу синоптиков, в первую неделю 2021 года ожидается в регионах Сибири. В Томской области, где ещё в прошедшее воскресенье столбики термометров падали почти до минус 40, сегодня всего минус 12. С боем курантов здесь подморозит до минус 15-18, ожидается снег.

Утром 1 января вновь ударят сильные морозы – градусники покажут минус 26-27, а в ночь на 2 января – вновь ниже 30. Такая погода простоит здесь до 6 января включительно. Местами будет выпадать снег, но сильными и продолжительными снегопады точно не будут.

На Урале в начале января будет теплее и никаких температурных аномалий синоптики пока не прогнозируют. В частности, в Екатеринбурге в ночь на 1 января воздух остынет до минус 20, ожидается небольшой снег. В период с 3 по 5 января будет всё также пасмурно, но станет немного теплее – минус 13-14.

Такая погода будет стоять почти по всему Уралу до самого Рождества. Например, в Челябинской области в среднем будет минус 14 днём и минус 16 – ночью. Осадки в виде небольшого снега станут выпадать в этом регионе Урала почти в ежесуточном режиме. Но это лишь прибавит праздничного настроения и позволит местным жителям насладиться лыжными прогулками, поиграть в снежки, покататься на санках и заняться другими зимними развлечениями на свежем воздухе.