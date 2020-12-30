Россия произвела в 2020 году наименьшее количество космических пусков за всю историю

Россия в уходящем году установила антирекорд по числу космических пусков за год. В общей сложности было осуществлено 17 запусков, такого малого количества стартов в современной истории нашей страны еще не было, следует из подсчетов, проведенных РИА Новости.

В общей сложности в уходящем году состоялись 114 космических пусков, из которых 17 российских. Семь раз российские ракеты стартовали с космодромов Байконур и столько же с Плесецка.

По два раза российские запуски состоялись с Куру во Французской Гвиане и один - с Восточного. С данным результатом России заняла третьею строчку по итогам 2020 года по числу запущенных космических ракет. На первом месте находятся США (44 пуска), далее следует Китай (39).

Меньшее количество стартов было только в СССР на заре космонавтики с 1957 по 1961 годы, когда в космос запускали от двух до девяти ракет ежегодно, говорится в подсчетах агентства.

Специалисты объясняют небывало низкое количество стартов пандемией коронавируса, а также снижением числа коммерческих космических пусков с использованием российских ракет. Такой точки зрения придерживается руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Если смотреть на графики, это стабильная тенденция с 2014 года идет - резкое уменьшение коммерческих пусков. Сейчас мы выходим на самую нижнюю полочку», - прокомментировал Моисеев статистку. Он считает, что также низкие показатели могут быть связаны «с потерей международного космического рынка запусков».

Эксперт напомнил, что в период с 2010 по 2015 год около половины всех российских космических пусков производились по заказу зарубежных стран. Моисеев уточнил, что из-за банкротства британской компании OneWeb удалось произвести только три из 12 запланированных запусков спутников связи на ракетах-носителях «Союз». Запуск южнокорейского космического аппарата для наблюдения Земли CAS500-1 был перенесен на 2021 год по причине неготовности спутника.

