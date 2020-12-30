С начала 2021 года в России восстановят систему вытрезвителей

Президент России Владимир Путин подписал законы о восстановлении в стране региональных систем вытрезвителей. Документы публикуются на официальном интернет-портале правовой информации. Новые законодательные акты позволят регионам создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а полицейским - доставлять в такие заведении граждан в нетрезвом состоянии, передает «Интерфакс».

С 2021 года благодаря одному из подписанных президентом законов руководители субъектов РФ получают полномочия по организации немедицинской помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. По задумке это поможет организовывать учреждения, куда будут доставляться граждане в состоянии легкого и среднего опьянения, не нуждающиеся в медпомощи. Правила работы и содержания таких вытрезвителей будут утверждены при участии МВД, Минздрава и Минтруда РФ.

Авторы закона уверены, что финансироваться вытрезвители должны на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства, поскольку выделение средств за счет ОМС может привести к «нецелевому использованию бюджетных средств». Законом разрешено проводить медицинское вмешательство без согласия самих пьяных.

Авторами документа являются зампред комитета СФ Валерий Рязанский и руководитель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Закон должен вступить в силу уже с 1 января 2021 года.

Второй закон предоставляет полицейским право доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в специализированные немедицинские учреждения для оказания им помощи. В настоящее время полицейский может препроводить пьяного только в медучреждение, однако, часто нетрезвые граждане представляют опасность для врачей. Данный документ также был составлен при участии сенатора Валерия Рязанского и депутата Александра Хинштейна.

Восстановление системы вытрезвителей потребовалось в связи с ростом числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, поясняют авторы законов. Только в 2018 году на улицах было обнаружено 180 тысяч человек в состоянии тяжелого опьянения и полной беспомощности, до 10 тысяч граждан в таком состоянии ежегодно погибают, говорится в пояснительной записке.

