Вакцинация: шагнуть в новую реальность

Что делать в преддверии Нового года в разгар пандемии? Грустить, отрицать опасность новой инфекции, ругать всех и вся в социальных сетях, или просто прокрастинировать, в ожидании того, что все «само собой рассосется»? Есть и другие варианты.

Для начала отмечу, что мы уже вступили в новую реальность. Сейчас это — социальная дистанция, изоляция, маски и прочие прелести «пандемийного периода». Понятно, что он не вечен. «И это тоже пройдет», — говорил царь Соломон. Но не бесследно.

Останутся научные наработки и знания, опасения и страхи (куда уж без них в век переизбытка информации, которую далеко не все удосуживаются фильтровать и осмысливать). Останутся меры безопасности. Как заявил в эфире «России-24» глава РФПИ Кирилл Дмитриев, уже в следующем году в обиход могут войти вакцинные паспорта для людей, привившихся от COVID-19. Он отметил, что в этом направлении двигаются многие страны —кто-то быстрее, кто-то медленнее.

«Это некая реальность, к которой мы придем. Да, она немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными. Поэтому эти паспорта — то, что сейчас развивается во многих странах, станут частью нашей жизни в следующем году», — добавил Дмитриев.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко анонсировал возможность получения паспорта вакцинированного от коронавируса на портале госуслуг в январе.

Естественно, мир не стоит на месте. Одну заразу победим — появится другая. Так что «ковидные» паспорта, возможно, в будущем станут содержательнее. Но это потом. Пока же речь идет именно о COVID-19.

Две вакцины

Еще 5 декабря в России стартовала вакцинация от коронавируса вакциной, разработанной институтом Гамалеи, «Спутник V». Сначала — врачей и учителей, сейчас записаться на прививку (по крайней мере, в Москве и Подмосковье) могут практически все желающие в возрасте от 18 лет. Правда, прививать пенсионеров начали только с 28 декабря.

Однако «Спутник V» — не единственное детище отечественных ученых. В России также уже зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», созданная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, который находится в Новосибирске. Вакцина уже прошла доклинические и клинические исследования и признана эффективной, безопасной и хорошо переносимой. Вакцина создана на основе пептидных антигенов. То есть, она не несет в себе биологического агента, а состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. Эдакий синтетический иммунный коуч. Организм к таким относится довольно благосклонно, что значительно снижает риск тех же побочных явлений и осложнений.

Но сейчас всех волнует главный вопрос: а насколько хватит этой эффективности? Да и дополнительные проверки безопасности никогда не помешают. Тем более, что тот же «Спутник V», например, на пожилых людях не тестировали.

Испытание временем

18 ноября стартовали постклинические испытания «ЭпиВакКороны», цель которых, в первую очередь, оценить уровень формируемого иммунного ответа, то есть антител, у добровольцев. Ну и продолжить проверять безопасность, в том числе, для «возрастных пациентов». Накануне РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор сообщило, что первую дозу вакцины получили 150 добровольцев старше 60 лет. Из них 89 человек уже сделали повторную прививку. Да, «ЭпиВакКороной» тоже прививаются в два захода. Но об этом чуть позже.

Всего же в испытаниях принимают участие 3 тысячи человек. Исследования проводятся в восьми учреждениях, причем не только в Москве, но и в Тюмени, Казани и Калининграде.

Скептики, обрушившие свою критику на отечественные вакцины, в числе «слабых мест» отмечали скоропалительность принимаемых решений, короткие сроки исследований. Это исследование быстрым не назовешь — оно продлится больше полугода. Повторюсь, стартовало оно 18 ноября. А закончится ориентировочно в июле, с выходом из программы последнего добровольца.

Почему столько времени? Потому что только прививками участие в этом исследовании не ограничивается. Добровольцам нужно будет еще не единожды появиться в исследовательском центре, чтобы сдать анализы на антитела.

Добровольный процесс

С этого момента поподробнее. Причем, основываясь не на методичках а на личном, хотя еще и небольшом опыте добровольца.

В числе исследовательских центров — Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова. Именно в него я отправилась, чтобы принять участие в исследовании. Наш «роман на научной основе» продлится примерно 6 месяцев.

Начинается все со скрининга, по результатам которого учреждения, собственно, отбирают участников исследования. Нет, уважаемые скептики, врачи не «колют всех подряд для галочки». Они действительно отбирают тех, кто может принять участие в исследовании. Цели набрать побольше народу — нет. Как мне сообщили в Центре Пирогова, по состоянию на 29 декабря им оставалось привить 60 добровольцев из 360.

При этом люди идут активно, со мной «в процессе» в каждый день моего визита было не меньше 5 человек. Я имею в виду именно тех людей, с которыми сталкивалась у одних и тех же дверей кабинетов. Но центр большой и, подозреваю, что со многими участниками у нас просто не пересекались маршруты.

На скрининге первый этап — осмотр терапевта. Именно осмотр: вас и «послушают», и проверят лимфоузлы и живот (при чем тут он, не знаю, врачам виднее). Опрос тоже подробный, врач собирает информацию по-максимуму, дотошно. Аллергические реакции, недавние и хронические болячки, курение, в случае с женщинами — планы по рождению детей (на полгода их придется отложить) и даже методы контрацепции. Вы, кстати, тоже можете дотошно расспрашивать врача — имеете полное право знать, что происходит, что вас ждет.

Далее на очереди — анализы. Вас попросят «подуть в трубочку», то есть провериться на алкоголь. Так что «накатить для храбрости» и пройти осмотр (а потом и вакцинацию) не получится. Тест на наркотики тоже сдается (анализ мочи). К дамам особое внимание — на слово вам насчет того, что вы не беременны, не поверят, а проверят с помощью теста. Кроме того, скрининг предусматривает анализ (а точнее анализы) крови. Общий, на ВИЧ и, естественно, на антитела. Ну а вдруг они уже есть, а вы не знали? Мазок ПЦР на ковид тоже возьмут, куда ж без него. Плюс — вас отправят на флюорографию. То есть, изучат по всем основным параметрам.

Занимает это примерно час, после чего добровольца (но еще не участника) отправляют домой, предварительно назначив время первой прививки. Хотя на отбор участников исследователям дается 7 дней. И если вы не годитесь для испытания по каким-то причинам — вам позвонят и объяснят, что не так. Мне не звонили — годна.

Выверенная схема

29 декабря мне сделали первую прививку. Кстати, не исключено, что это не вакцина, а плацебо. Исследование «плацебо-контролируемое», а еще «двойное слепое». То есть, не только участники, но и врачи, не знают, что было в ампуле — препарат, или его имитация. Знает только «Вектор». Если участнику досталось плацебо — позже ему предложат привиться бесплатно и «вне очереди».

Но вернемся к процедуре. Ей предшествует еще один осмотр у врача (да, на алкоголь, наркотики и беременность проверят снова). Сделают и анализы на антитела, и ПЦР-тест. После этого снова врач, только потом — прививка. Я, кстати, поинтересовалась, что дают все эти анализы, если пока их делают, я все равно уже привьюсь. Оказалось, процесс выверен поминутно: за время перемещений по кабинетам основная часть анализов уже будет сделана, и если что-то будет не так, участника успеют «отсеять». При этом никаких лишних проволочек нигде нет — схема четкая, никто не «делает нервы» ни вам, ни себе.

Умчаться сразу после прививки не получится. Вас проверят через 20 минут и через 2 часа после процедуры. Потом вашим состоянием будут интересоваться по телефону — в день вакцинации, и не только. А с собой вам вручат еще и дневник наблюдений — в нем надо фиксировать температуру, общее состояние, еще ряд параметров. Это же исследование! От себя добавлю — мне фиксировать пока особо нечего (надеюсь, так будет и дальше). Единственное напоминание о прививке — место укола, которое слегка (как от не сильного ушиба) побаливает. Ни повышения температуры, ни головной боли, головокружения и далее по списку — не наблюдается. Не у всех, конечно, все проходит настолько незаметно. По словам одного из участников, делающего повторную прививку, с которым я общалась, «высиживая» первые 20 минут, у него после вакцинации пару дней немного болела и кружилась голова.

Повторная вакцинация проводится через 21 день. В моем случае — 18 января. Вся процедура повторится: анализы, тесты, осмотры, только потом — вакцина (или плацебо, чего уж). Собственно, что же это было, выяснится уже в феврале — промежуточные результаты подводят через 42 дня после первой прививки, когда делаются анализы на антитела. Процедура также проводится в исследовательском центре, самодеятельность не признается. Приехать туда придется потом еще дважды. В моем случае — в конце марта и в начале июня.

Пограничная мотивация

Таким образом, общее время участия в исследовании составляет 180 дней. Естественно, доброволец может выйти из программы в любой момент, заставлять его продолжать процесс никто не будет. Он же доброволец! Хотя на прощание его попросят приехать сдать анализы, пройти осмотр, чтобы специалисты все-таки смогли собрать максимум информации. Ведь ничьи усилия не должны пропадать зря.

Впрочем, по словам других участников, с которыми мне довелось пообщаться в процессе, «соскакивать» никто не собирается. Большинство настроено не просто «привиться и жить спокойно», а принести реальную пользу. «Чем быстрее ученые разберутся, как это все работает, тем лучше. Нельзя же вечно с закрытыми границами сидеть, никуда носа не не высовывать», — поделился своей мотивацией молодой человек, ранее рассказавший об ощущениях от первой прививки.

Я тоже собираюсь честно пройти программу до конца. И потому что действительно хочется уже открытых границ. И кто-то должен (хоть и в качестве подопытного) помочь ученым разобраться во всем и как можно скорее закрыть этот пандемийный вопрос. И для науки, и для нас, обывателей. Я не играю в благородство и не рвусь облагодетельствовать кого-либо оптом и в розницу (близких, друзей, человечество). Просто считаю, что если я могу сделать шаг в ту самую «новую реальность», то не нужно сидеть и ждать, что кто-то тебя подтолкнет.