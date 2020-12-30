Турция с 30 декабря начнет требовать от туристов справки о тесте на COVID

Начиная с 30 декабря, от всех въезжающих в Турцию авиатранспортом будут требовать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе авиакомпании Turkish Airlines.

«Пассажиры, летящие авиарейсами в Турцию или другую страну через Турцию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полета», - рассказали в авиакомпании. Правило начнет действовать с 12:00 30 декабря 2020 года по местному времени. Справки не требуются детям до 6 лет.

Отмечается, что справка может быть предоставлена, как в печатном, так и в электронном виде. Пассажиры без справок не будут допущены к посадке на рейс. Информацию о новых правилах перелетов в Турцию ужу подтвердили и российские туроператоры. В частности глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова рассказала, что справка должна быть предоставлена на английском языке.

В турецком правительстве объяснили новые правила для туристов распространением более заразного штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и ряде других стран. Предположительно, новые меры предосторожности при въезде в Турцию будут действовать до 1 марта 2021 года.

